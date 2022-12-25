25 декабря, 16:00 мск — «Газиантеп» примет «Бешикташ» в матче 15-го тура чемпионата Турции. Начало встречи в 16:00 мск. «Газиантеп» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Газиантеп»

За клубом закреплена 10-я позиция в турнирной таблице чемпионата Турции, где он набрал 16 очков за 13 игр. Перед матчем у команды 2 поражения и ничья в виде серии.

«Газиантеп» проиграл «Аланьяспору» (0:2) и «Кайсериспору» (1:2). В последнем поединке перед паузой была результативная ничья с «Карагюмрюком» (3:3).

В декабре хозяева провели товарищеские матчи с «Коньяспором» (1:0) и «Хатайспором» (1:2).

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22 декабря «Газиантеп» пробился в 1/8 финала Кубка Турции благодаря победе над «Болуспором» со счетом 3:1.

«Бешикташ»

«Бешикташ» набрал 22 очка, благодаря чему располагается на 2 строчки выше оппонента. У него лишь одно поражение в 5 турах чемпионата, но при этом всего одна победа в последних 4 поединках.

Уступив «Хатайспору» (1:2) и «Галатасараю» (1:2), клуб одержал крупную победу над «Умраниеспором» (5:2).

В Кубке Турции гости дошли до 1/8 финала после побед над «Сериком Беледиеспор» (3:1) и «Шанлыурфаспором» (4:2).

Во время паузы «Бешикташ» разгромил «Истанбулспор» (4:0) и «Гиресунспор» (5:3). Более скромные победы «черные орлы» добыли в матчах с «Вестерло» (1:0) и «Шарлеруа» (2:1).

Прогноз и ставка

Как показывают результаты, в перерыве «Бешикташ» времени зря не терял и постарался выйти на оптимальную форму перед возобновлением чемпионата.

Букмекеры считают, что с большей долей вероятности победят именно гости. На них они дают 1.91. На победу хозяев выставлен коэффициент 3.75.

Исходя из серии побед гостей, вполне можно рискнуть и поставить на их успех в этом поединке.

Обе команды стабильно пропускают, поэтому делаем прогноз на крупный счет. Ставка на тотал больше 3.5 принимается за 2.55.