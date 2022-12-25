«Бней-Сахнин» сыграет на своем поле с «Хапоэлем» Тель-Авив в рамках 15-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 25 декабря, начало — в 21:15 мск. «Бней-Сахнин» — «Хапоэль» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бней-Сахнин»

Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Бней-Сахнин» находится на скромной 8 позиции в таблице чемпионата Израиля.

Правда, «Бней-Сахнин» забивает с огромной натугой. В 14 матчах игроки команды наколотили лишь 13 мячей.

В своем предыдущем поединке «Бней-Сахнин» вновь не разжился очками. На выезде команда уступила «Маккаби» из Хайфы (3:1).

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С обороной у «Бней-Сахнина» ситуация несколько позитивнее. Пропущено всего лишь 18 мячей.

«Бней-Сахнин» проигрывает каждый второй свой поединок. Да и выиграла команда всего 4 матча в чемпионате.

«Хапоэль» Тель-Авив

«Хапоэль» Тель-Авив в текущем сезоне выглядит не лучшим образом. Команда находится на 10 месте в турнирной таблице.

В предыдущем своем поединке «Хапоэль» Тель-Авив добыл 1 балл. Дома команда расписала мировую с одноклубниками из Хайфы (3:3).

Дела в атаке обстоят не столь ярко. В 14 матчах забито всего лишь 19 мячей, да и выиграла команда лишь 4 раза.

Серия без побед уже достигла полутора месяцев. Да и пропускает команда уж чересчур легко: 28 мячей в 14 матчах.

«Хапоэль» Тель-Авив явно будет стремиться добыть заветные баллы. Правда, добыть очки в Сахнине будет делом крайне непростым.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бней-Сахнина» предлагают — 2.56.

На викторию «Хапоэля» Тель-Авив дают — 2.59, ничья оценена — в 3.28.

Гости явно лучше выглядят в атаке, к тому же явно мотивированы прервать затянувшуюся серию своих неудач .

Наш прогноз — Победа «Хапоэля» Тель-Авив. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.59. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.28.