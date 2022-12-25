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    «Хапоэль» Тель-Авив добудет викторию

    «Бней-Сахнин» — «Хапоэль» Тель-Авив. Прогноз, ставка (к. 2.59) на футбол, чемпионат Израиля, 25 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бней-Сахнин» — «Хапоэль» Тель-Авив
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    «Хапоэль» Тель-Авив
    «Бней-Сахнин» сыграет на своем поле с «Хапоэлем» Тель-Авив в рамках 15-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 25 декабря, начало — в 21:15 мск. «Бней-Сахнин» — «Хапоэль» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бней-Сахнин»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Бней-Сахнин» находится на скромной 8 позиции в таблице чемпионата Израиля.

    Правда, «Бней-Сахнин» забивает с огромной натугой. В 14 матчах игроки команды наколотили лишь 13 мячей.

    В своем предыдущем поединке «Бней-Сахнин» вновь не разжился очками. На выезде команда уступила «Маккаби» из Хайфы (3:1).

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    С обороной у «Бней-Сахнина» ситуация несколько позитивнее. Пропущено всего лишь 18 мячей.

    «Бней-Сахнин» проигрывает каждый второй свой поединок. Да и выиграла команда всего 4 матча в чемпионате.

    «Хапоэль» Тель-Авив

    «Хапоэль» Тель-Авив в текущем сезоне выглядит не лучшим образом. Команда находится на 10 месте в турнирной таблице.

    В предыдущем своем поединке «Хапоэль» Тель-Авив добыл 1 балл. Дома команда расписала мировую с одноклубниками из Хайфы (3:3).

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    • Дела в атаке обстоят не столь ярко. В 14 матчах забито всего лишь 19 мячей, да и выиграла команда лишь 4 раза.

    Серия без побед уже достигла полутора месяцев. Да и пропускает команда уж чересчур легко: 28 мячей в 14 матчах.

    «Хапоэль» Тель-Авив явно будет стремиться добыть заветные баллы. Правда, добыть очки в Сахнине будет делом крайне непростым.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бней-Сахнина» предлагают — 2.56.

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    На викторию «Хапоэля» Тель-Авив дают — 2.59, ничья оценена — в 3.28.

    Гости явно лучше выглядят в атаке, к тому же явно мотивированы прервать затянувшуюся серию своих неудач.

    Наш прогноз — Победа «Хапоэля» Тель-Авив. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.59. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.28.

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    «Бней-Сахнин» — «Хапоэль» Тель-Авив: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 25.12.2022. Прогнозы на футбол. «Хапоэль» Тель-Авив добудет викторию
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