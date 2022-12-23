«Удинезе» сыграет на своем поле с «Лечче» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 17:30 мск. «Удинезе» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

Удинцы в нынешнем сезоне выглядят вполне себе прилично. На текущий момент команда занимает 8 место в Серии А.

При этом фриуланцы довольно надежны в обороне. В 15 матчах команда пропустила всего 17 раз.

Зато забивает «Удинезе» весьма исправно. В 15 поединках игроки фриуланского клуба настреляли 24 мяча.

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Свой последний поединок команда уж точно не может записать себе в актив. «Удинезе» в контрольной встрече минимально уступил «Атлетику».

В этом поединке «Удинезе» наверняка постарается преуспеть в плане реализации. Да и мотивация выиграть у «Лечче» впервые почти за 3 года явно присутствует.

«Лечче»

В нынешнем сезоне эта команда вполне логично бьется за выживание. В турнирной таблице Серии А «Лечче» находится на 16 позиции.

Правда, гандикап от зоны вылета составляет 8 очков. Да и с забитыми мячами у «Лечче» не все гладко: всего 14 голов в 15 матчах.

Зато оборона команды действует относительно монолитно. Пропущено всего 17 мячей, что на уровне середняка лиги.

Свой последний матч «Лечче» провел ударно. На выезде команда уверенно одолела «Сампдорию» (0:2), отдалившись от опасной зоны.

Наверняка команда также не будет отсиживаться в тылах. Тем более, полтора месяца назад «Лечче» отобрал 2 очка в гостях у удинцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Удинезе» предлагают — 1.67.

На викторию «Лечче» дают — 5.74, ничья оценена — в 3.91.

Фриуланцы выглядят явно убедительнее соперника , к тому же явно мотивированы прервать свою неудачную серию в матчах с «Лечче».

Наш прогноз — Победа «Удинезе» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.