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    «Удинезе» оперативно расправится с «Лечче»

    «Удинезе» — «Лечче». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, товарищеский матч, 23 декабря 2022 года

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    Жерар Деулофеу
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Лечче» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 17:30 мск. «Удинезе» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 23 Декабря 2022 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 17:30 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Удинезе»

    Удинцы в нынешнем сезоне выглядят вполне себе прилично. На текущий момент команда занимает 8 место в Серии А.

    При этом фриуланцы довольно надежны в обороне. В 15 матчах команда пропустила всего 17 раз.

    Зато забивает «Удинезе» весьма исправно. В 15 поединках игроки фриуланского клуба настреляли 24 мяча.

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    Свой последний поединок команда уж точно не может записать себе в актив. «Удинезе» в контрольной встрече минимально уступил «Атлетику».

    В этом поединке «Удинезе» наверняка постарается преуспеть в плане реализации. Да и мотивация выиграть у «Лечче» впервые почти за 3 года явно присутствует.

    «Лечче»

    В нынешнем сезоне эта команда вполне логично бьется за выживание. В турнирной таблице Серии А «Лечче» находится на 16 позиции.

    Правда, гандикап от зоны вылета составляет 8 очков. Да и с забитыми мячами у «Лечче» не все гладко: всего 14 голов в 15 матчах.

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    • Зато оборона команды действует относительно монолитно. Пропущено всего 17 мячей, что на уровне середняка лиги.

    Свой последний матч «Лечче» провел ударно. На выезде команда уверенно одолела «Сампдорию» (0:2), отдалившись от опасной зоны.

    Наверняка команда также не будет отсиживаться в тылах. Тем более, полтора месяца назад «Лечче» отобрал 2 очка в гостях у удинцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Удинезе» предлагают — 1.67.

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    На викторию «Лечче» дают — 5.74, ничья оценена — в 3.91.

    Фриуланцы выглядят явно убедительнее соперника, к тому же явно мотивированы прервать свою неудачную серию в матчах с «Лечче».

    Наш прогноз — Победа «Удинезе» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.01.

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    «Удинезе» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на футбол. «Удинезе» оперативно расправится с «Лечче»
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