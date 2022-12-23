«Бетис» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 19:00 мск. «Бетис» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Севильцы в нынешнем сезоне выглядят вполне себе прилично. На текущий момент команда занимает 6 место в турнирной таблице Примеры.

Оборона «Бетиса» выглядит очень выгодно. В 14 матчах севильские тылы дали результативный сбой всего 12 раз.

А вот забивает «Бетис» с заметной натугой. В 14 поединках севильцы отличились 17 забитыми мячами.

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Свой последний поединок команда уж точно может записать себе в актив. «Бетис» в контрольной встрече дал бой «Интеру» (1:1).

В этом поединке «Бетис» наверняка постарается достойно показать себя на фоне еще одного сильного представителя Серии А. Быть может, вновь тряхнет стариной 41-летний Хоакин?!

«Аталанта»

В нынешнем сезоне эта команда привычно находится в числе лидеров Серии А. В турнирной таблице «Аталанта» находится на 6 позиции.

Отставание от 2 места измеряется 6 очками. Да и оборона «Аталанты» представляет собой почти бетон: 15 пропущенных мячей в 15 матчах.

Зато в плане реализации бергамаски явно не преуспевают. Игроки команды настреляли 22 мяча.

Свой последний матч «Аталанта» провела ударно. В товарищеском поединке бергамаски разгромили «Ниццу» (0:3).

Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Тем более, итальянцам нужно срочно улучшать реализацию.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аталанты» предлагают — 2.22.

На викторию «Бетиса» дают — 2.99, ничья оценена — в 3.51.

«Аталанта» выглядит предпочтительнее соперника , особенно в плане ведения активных атакующих действий.

Наш прогноз — Победа «Аталанты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.