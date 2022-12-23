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    «Аталанта» не оставит шансов «Бетису»

    «Бетис» — «Аталанта». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, товарищеский матч, 23 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Аталанта»
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    Адемола Лукман
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 19:00 мск. «Бетис» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 23 Декабря 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 19:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Бетис»

    Севильцы в нынешнем сезоне выглядят вполне себе прилично. На текущий момент команда занимает 6 место в турнирной таблице Примеры.

    Оборона «Бетиса» выглядит очень выгодно. В 14 матчах севильские тылы дали результативный сбой всего 12 раз.

    А вот забивает «Бетис» с заметной натугой. В 14 поединках севильцы отличились 17 забитыми мячами.

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    Свой последний поединок команда уж точно может записать себе в актив. «Бетис» в контрольной встрече дал бой «Интеру» (1:1).

    В этом поединке «Бетис» наверняка постарается достойно показать себя на фоне еще одного сильного представителя Серии А. Быть может, вновь тряхнет стариной 41-летний Хоакин?!

    «Аталанта»

    В нынешнем сезоне эта команда привычно находится в числе лидеров Серии А. В турнирной таблице «Аталанта» находится на 6 позиции.

    Отставание от 2 места измеряется 6 очками. Да и оборона «Аталанты» представляет собой почти бетон: 15 пропущенных мячей в 15 матчах.

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    • Зато в плане реализации бергамаски явно не преуспевают. Игроки команды настреляли 22 мяча.

    Свой последний матч «Аталанта» провела ударно. В товарищеском поединке бергамаски разгромили «Ниццу» (0:3).

    Наверняка команда не будет отсиживаться в тылах. Тем более, итальянцам нужно срочно улучшать реализацию.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аталанты» предлагают — 2.22.

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    На викторию «Бетиса» дают — 2.99, ничья оценена — в 3.51.

    «Аталанта» выглядит предпочтительнее соперника, особенно в плане ведения активных атакующих действий.

    Наш прогноз — Победа «Аталанты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.

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    «Бетис» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на футбол. «Аталанта» не оставит шансов «Бетису»
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