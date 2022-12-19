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    Создаст ли «Мэйчжоу Хакка» проблемы «Чэнду»?

    «Чэнду» — «Мэйчжоу Хакка». Прогноз, ставка (к. 2.95) на футбол, Кубок Китая, 19 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Китая
    Прогноз и ставки на «Чэнду» — «Мэйчжоу Хакка»
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    «Чэнду» не проигрывает 12 последних игр
    «Чэнду» сыграет на своем поле с «Мэйчжоу Хакка» в рамках 1/8 финала Кубка Китая. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 10:30 мск. «Чэнду» — «Мэйчжоу Хакка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чэнду»

    Команда является одним из лидеров китайской Суперлиги, где на три очка отстает от третьей позиции первенства. В Кубке Китая она справилась с «Хэбэй» (3:0).

    «Чэнду» играет надежно в обороне, но не так результативен, как остальные лидеры чемпионата. В 31 матче команда забила 42 мяча при 27 пропущенных.

    Примечательно, что в последних 6 встречах «Чэнду» пропустил лишь два, забив при этом 8 мячей. В последнем матче с «Чжэцзян» (1:1) «Чэнду» не удалось победить.

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    Вместе с тем, коллектив, который не проигрывает 12 последних игр, не знает побед в двух последних играх, что можно говорить о некотором его спаде.

    «Мэйчжоу Хакка»

    Новичок высшей лиги набрал за 31 тур 43 очка и сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице. В 31 матче у команды 12 побед и 12 поражений. Остальное — это ничьи.

    У «Мэйчжоу» было 5 поражений в последних шести турах чемпионата.

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    • Единственную победу за указанный период «Хакка» одержал 5 декабря, когда выиграли на выезде у «Хэбэя» 4:0. Правда, после этого были поражения от «Чжэцзян Прошионал» (0:2) и «Шанхай СИПГ» (0:1).

    Такая форма гостей не сулит им много шансов на победу — по крайней мере, в основное время.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Чэнду». Коэффициент на его победу равен 2,23, успех «Шанхай Шеньхуа» оценивается в 3,00, ничья — в 3,45.

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    Хозяева поля вела в счете к перерыву в шести из 10 своих последних домашних играх.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Чэнду» выиграет первый тайм за 2,95.

    Еще один вариант ставки — «Чэнду» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,33. В последних 12 матчах во всех турнирах хозяева не проигрывают, а в трех из четырех их последних играх было забито меньше трех голов.

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    «Чэнду» — «Мэйчжоу Хакка»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 19.12.2022. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Мэйчжоу Хакка» проблемы «Чэнду»?
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