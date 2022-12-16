ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПочему вылетела Бразилия, и кто виноват Тео Эрнандес и Оливье ЖируДневник ЧМ-2022. Четвертый финал Франции, летающий Тео и первый «сухарь» Льориса Килиан Мбаппе и Ашраф ХакимиКилиан Мбаппе и Ашраф Хакими: особенный броманс
  • 23:55
    • Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022, обыграв Марокко
  • 19:27
    • СМИ: Роналду замечен на базе «Реала»
  • 17:30
    • Дешам посадил Павара на скамейку из-за невыполнения игрового задания
    Все новости спорта

    Матч зрителей без забитых мячей не оставит

    «Тенерифе» — ФК «Андорра». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, чемпионат Испании, 16 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Тенерифе
    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — ФК «Андорра»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тенерифе»
    В пятницу, 16 декабря, в стартовом поединке 21-го тура испанской Сегунды «Тенерифе» на своем поле сыграет против ФК «Андорра». Начало — в 23:00 по мск. «Тенерифе» — ФК «Андорра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 16 Декабря 2022 года
    Тенерифе
  • Испания. Сегунда
    •  Тенерифе 23:00 ФК Андорра ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
    •

    «Тенерифе»

    «Тенерифе» с 20 очками занимает 15 место в турнирной таблице второго испанского дивизиона, оторвавшись от зоны вылета на шесть баллов.

    В прошлом туре первенства островитяне на выезде расписали выездную мировую с дублем «Вильярреала» 2:2, а туром ранее они на своем поле одолели одного из лидеров — «Алавес» 2:1.

    Коэффициенты матча Тенерифе — ФК Андорра

    1X2Новым игрокам
  • 2.123.053.95Фрибет$40
    •

    Перед этим же канарцы в семи проведенных поединках потерпели пять поражений и дважды отпраздновали победу. Отметим, что за прошлые пять встреч они не забивали только в одном поединке.

    Все прогнозы на футбол

    Дома команда играют лучше, чем на выезде. Так, из десяти матчей сезона в родных стенах «Тенерифе» проиграл только два и набрал 18 очков, что в три раза больше, чем в гостях.

    ФК «Андорра»

    ФК «Андорра» — абсолютный дебютант Сегунды. В прошлом сезоне команда смогла выиграть свою группу в третьем дивизионе, однако в матче за золото проиграла сантандерскому «Расингу» со счетом 0:3, но все равно повысилась в классе.

    Во второй по рангу лиге Испании клуб из Княжества освоился пока очень даже неплохо и на текущий момент с 28 набранными очкам идет девятым, отставая от зоны плей-офф на четыре пункта.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Коллектив смог выиграть восемь поединков, восемь раз проиграл и четырежды сыграл вничью. В минувшем туре он дома расписал мировую с «Леганесом» 1:1, а перед этим дважды подряд уступал.

    На чужих территориях ФК «Андорра» четыре из десяти встреч потерпели фиаско, а также по три раза играли вничью и добивались победы.

    Ранее между собой эти клубы не встречались.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.14.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию ФК «Андорра» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.13.

    В данном поединке прогнозируем несколько забитых мячей, ведь хозяева в последнее время редко когда уходят с поля без гола, а андоррцы будут стараться взять очки для продолжения борьбы за падание в зону плей-офф.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Туран — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Чжэцзян — Чэнду
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай СИПГ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Эвергранд — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Богдан — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Таусон — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Волос
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Белоруссия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Атромитос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тенерифе» — ФК «Андорра»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 16.12.2022. Прогнозы на футбол. Матч зрителей без забитых мячей не оставит
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры