В пятницу, 16 декабря, в стартовом поединке 21-го тура испанской Сегунды «Тенерифе» на своем поле сыграет против ФК «Андорра». Начало — в 23:00 по мск. «Тенерифе» — ФК «Андорра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

«Тенерифе» с 20 очками занимает 15 место в турнирной таблице второго испанского дивизиона, оторвавшись от зоны вылета на шесть баллов.

В прошлом туре первенства островитяне на выезде расписали выездную мировую с дублем «Вильярреала» 2:2, а туром ранее они на своем поле одолели одного из лидеров — «Алавес» 2:1.

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Перед этим же канарцы в семи проведенных поединках потерпели пять поражений и дважды отпраздновали победу. Отметим, что за прошлые пять встреч они не забивали только в одном поединке.

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Дома команда играют лучше, чем на выезде. Так, из десяти матчей сезона в родных стенах «Тенерифе» проиграл только два и набрал 18 очков, что в три раза больше, чем в гостях.

ФК «Андорра»

ФК «Андорра» — абсолютный дебютант Сегунды. В прошлом сезоне команда смогла выиграть свою группу в третьем дивизионе, однако в матче за золото проиграла сантандерскому «Расингу» со счетом 0:3, но все равно повысилась в классе.

Во второй по рангу лиге Испании клуб из Княжества освоился пока очень даже неплохо и на текущий момент с 28 набранными очкам идет девятым, отставая от зоны плей-офф на четыре пункта.

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Коллектив смог выиграть восемь поединков, восемь раз проиграл и четырежды сыграл вничью. В минувшем туре он дома расписал мировую с «Леганесом» 1:1, а перед этим дважды подряд уступал.

На чужих территориях ФК «Андорра» четыре из десяти встреч потерпели фиаско, а также по три раза играли вничью и добивались победы.

Ранее между собой эти клубы не встречались.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.14.

На викторию ФК «Андорра» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.13.

В данном поединке прогнозируем несколько забитых мячей, ведь хозяева в последнее время редко когда уходят с поля без гола, а андоррцы будут стараться взять очки для продолжения борьбы за падание в зону плей-офф.