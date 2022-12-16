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    «Кристал Пэлас» оставит ни с чем испанцев

    «Кристал Пэлас» — «Вальядолид». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, товарищеский матч, 16 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Вальядолид»
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    Эберечи Эзе
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Вальядолидом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 21:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 16 Декабря 2022 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 21:00 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    «Кристал Пэлас»

    Эта команда нынешний сезон проводит на вполне привычном уровне. «Кристал Пэлас» пребывает на 11 месте в таблице АПЛ.

    При этом «Кристал Пэлас» имеет проблемы с реализацией. В 14 матчах лондонцы забили всего 15 раз.

    При этом оборона команды действует относительно надежно. В свои ворота пропущено 18 мячей.

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    Свой последний поединок команда провела неудачно. «Кристал Пэлас» в товарищеском матче уступил «Наполи» (1:3).

    В этом поединке «Кристал Пэлас» наверняка будет активен в атаке. Да и не побеждала команда уже более месяца.

    «Вальядолид»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает довольно неплохо. В турнирной таблице Примеры «Вальядолид» идет на 12 позиции.

    Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 14 матчах игроки «Вальядолида» отличились лишь 13 раз.

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    • Да и оборона «Вальядолида» действует явно не лучшим образом. Команда пропустила 21 мяч в свои ворота.

    Свой последний матч «Вальядолид» провел не столь удачно. В контрольном поединке испанцы не сумели одолеть «Клермон» (0:0).

    Из четырех последних контрольных матчей команда выиграла лишь однажды. При этом испанцы проиграли дважды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кристал Пэлас» предлагают — 2.04.

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    На викторию «Вальядолида» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.56.

    Англичане выглядят мощнее соперника, который, ко всему прочему, испытывает трудности с надежностью тылов.

    Наш прогноз — Победа «Кристал Пэлас». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.

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    «Кристал Пэлас» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 16.12.2022. Прогнозы на футбол. «Кристал Пэлас» оставит ни с чем испанцев
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