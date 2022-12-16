«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Вальядолидом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 21:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

Эта команда нынешний сезон проводит на вполне привычном уровне. «Кристал Пэлас» пребывает на 11 месте в таблице АПЛ.

При этом «Кристал Пэлас» имеет проблемы с реализацией. В 14 матчах лондонцы забили всего 15 раз.

При этом оборона команды действует относительно надежно. В свои ворота пропущено 18 мячей.

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Свой последний поединок команда провела неудачно. «Кристал Пэлас» в товарищеском матче уступил «Наполи» (1:3).

В этом поединке «Кристал Пэлас» наверняка будет активен в атаке. Да и не побеждала команда уже более месяца.

«Вальядолид»

В нынешнем сезоне эта команда выступает довольно неплохо. В турнирной таблице Примеры «Вальядолид» идет на 12 позиции.

Вот только с результативностью у команды имеются проблемы. В 14 матчах игроки «Вальядолида» отличились лишь 13 раз.

Да и оборона «Вальядолида» действует явно не лучшим образом. Команда пропустила 21 мяч в свои ворота.

Свой последний матч «Вальядолид» провел не столь удачно. В контрольном поединке испанцы не сумели одолеть «Клермон» (0:0).

Из четырех последних контрольных матчей команда выиграла лишь однажды. При этом испанцы проиграли дважды.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кристал Пэлас» предлагают — 2.04.

На викторию «Вальядолида» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.56.

Англичане выглядят мощнее соперника , который, ко всему прочему, испытывает трудности с надежностью тылов.

Наш прогноз — Победа «Кристал Пэлас». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.