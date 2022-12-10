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    Три очка в копилку арагонцев

    «Сарагоса» — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, чемпионат Испании, 10 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Уэска»
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    Игрок «Сарагосы»
    В 20-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своем поле примет «Уэску». Поединок, который пройдет 10 декабря, начнется в 23:00 по мск. «Сарагоса» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Декабря 2022 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 23:00 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
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    «Сарагоса»

    «Сарагоса» с 22 набранными очками по итогам 19 проведенных туров во втором испанском дивизионе находится в нижней части турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета на четыре пункта.

    На счету у команды пять победных результатов, семь ничьих и столько же проигрышей. Причем забила она только 14 голов, что является одним из самых низких показателей в лиге.

    Коэффициенты матча Сарагоса — Уэска

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    Вот уже как в четырех последних поединках арагонцы не знают горечи поражений. В этот период они добились одной виктории и расписали три мировых исхода . В минувшем туре они на выезде поделили очки с «Альбасете», сыграв 0:0.

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    В родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» добилась трех выигрышей, два раз уступала, а также четыре поединка завершила мировыми исходами.

    «Уэска»

    «Уэска», которая еще пару лет тому назад выступала в Примере, сейчас является середняком Сегунды. На текущий момент коллектив с 27 очками идет девятым, отставая от зоны плей-офф на три балла.

    «Оскенцы» натужно стартовали в этом сезоне, проиграв три из пяти первых встреч чемпионата. Однако после этого они выдали 7-матчевую серию без фиаско, правда, выиграв только трижды за этот период.

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    • В последнем же отрезке из шести поединков «сине-гранатовые» смогли добиться двух домашних викторий, трижды уступили в гостях и расписали одну мировую. Накануне они дома одолели со счетом 1:0 ФК «Андорру».

    Вне родных стен «Уэска» в этом чемпионате победила лишь раз за девять игр при пяти фиаско и трех мировых исходах.

    В прошлом сезоне оба очные встречи этих клубов завершились мировыми исходами — 1:1 и 0:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.07.

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    На викторию «Уэски» дают — 4.32, ничья оценена — в 2.88.

    «Сарагоса», безусловно, не блещет, но ее противник очень уж неубедителен в гостях, и этим шансом вполне хозяевам можно воспользоваться. В общем, ставим на победу арагонцев.

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    «Сарагоса» — «Уэска»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 10.12.2022. Прогнозы на футбол. Три очка в копилку арагонцев
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