«Фенербахче» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 18:00 мск. «Фенербахче» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Стамбульцы наконец-то борются за чемпионство в Суперлиге. Команда лидирует, однако отрыв от «Галатасарая» составляет всего 2 очка.

При этом «Фенербахче» довольно неплохо атакует. В 13 турах игроки команды настреляли уже 36 мячей.

Оборона команды также смотрится вполне монолитно. Пропущено всего 14 мячей, что является одним из лучших показателей в Суперлиге.

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Все три недавних контрольных поединка завершились для команды победами. Поочередно были обыграны «Райо Вальекано», «Вильярреал» и «Аланьяспор».

В этом поединке «Фенербахче» наверняка будет активно атаковать. Состав у команды крепкий, да и лидеры на месте.

«Салернитана»

В нынешнем сезоне эта команда выступает вполне прилично. Нынешнее 12 место для скромного клуба видится удачным.

Причем отрыв от опасной зоны довольно большой. На текущий момент он измеряется 10 очками.

Вот только побеждает «Салернитана» крайне редко. Из 15 поединков Серии А команда выиграла лишь 4 матча.

Главным бичом команды является слабая реализация. В чемпионате Италии «Салернитана» забила только 19 мячей.

В этом поединке команда постарается сдержать атаки турок. Впрочем, свои шансы у ворот соперника итальянцы получат.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.90.

На викторию «Салернитаны» дают — 3.56, ничья оценена — в 4.10.

«Фенербахче» прекрасно выглядел в последних товарищеских матчах , и наверняка постарается продолжить в том же духе.

Наш прогноз — Победа «Фенербахче» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.77.