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    «Фенербахче» быстро расправится с итальянцами

    «Фенербахче» — «Салернитана». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, товарищеский матч, 10 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Салернитана»
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    Сердар Дурсун
    «Фенербахче» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 18:00 мск. «Фенербахче» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 10 Декабря 2022 года
    Салернитана
  • Салерно
    •  Салернитана 18:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Фенербахче»

    Стамбульцы наконец-то борются за чемпионство в Суперлиге. Команда лидирует, однако отрыв от «Галатасарая» составляет всего 2 очка.

    При этом «Фенербахче» довольно неплохо атакует. В 13 турах игроки команды настреляли уже 36 мячей.

    Оборона команды также смотрится вполне монолитно. Пропущено всего 14 мячей, что является одним из лучших показателей в Суперлиге.

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    Все три недавних контрольных поединка завершились для команды победами. Поочередно были обыграны «Райо Вальекано», «Вильярреал» и «Аланьяспор».

    В этом поединке «Фенербахче» наверняка будет активно атаковать. Состав у команды крепкий, да и лидеры на месте.

    «Салернитана»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает вполне прилично. Нынешнее 12 место для скромного клуба видится удачным.

    Причем отрыв от опасной зоны довольно большой. На текущий момент он измеряется 10 очками.

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    • Вот только побеждает «Салернитана» крайне редко. Из 15 поединков Серии А команда выиграла лишь 4 матча.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В чемпионате Италии «Салернитана» забила только 19 мячей.

    В этом поединке команда постарается сдержать атаки турок. Впрочем, свои шансы у ворот соперника итальянцы получат.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Салернитаны» дают — 3.56, ничья оценена — в 4.10.

    «Фенербахче» прекрасно выглядел в последних товарищеских матчах, и наверняка постарается продолжить в том же духе.

    Наш прогноз — Победа «Фенербахче» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.77.

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    «Фенербахче» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 10.12.2022. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» быстро расправится с итальянцами
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