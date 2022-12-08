В 16-м туре итальянской Серии B «Парма» на своем поле будет принимать «Беневенто». Начало встречи — в 14:30 мск. «Парма» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Парма»

Итальянский клуб является одним из главных претендентов на выход в плей-офф Серии B. «Парма» занимает 4-е место в турнирной таблице с 23 очками в активе.

Команда набрала приличный ход особенно в домашних матчах. «Парма» занимает 3-е место по матчах на своем поле в чемпионате. Команда в 8-и встречах набрала 16 очков, забила 14 мячей и 9 пропустила.

В итальянской команде нет ярковыраженного лидера. Лучшим бомбардиром «Пармы» является 31-летний форвард Роберто Инглезе, который забил 4 гола в 13 матчах.

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Стоит отметить, что последний раз нападающий отличался еще 17 сентября в игре с «Асколи» (3:1) 6-го тура Серии B.

Предстоящий матч против «Беневенто» для «Пармы» будет отличной возможностью забраться выше по турнирной таблице и укрепить свой отрыв от преследователей.

«Беневенто»

Итальянская команда борется за выживание в Серии B. «Беневенто» располагается на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков в 15-и матчах нынешнего сезона.

Примечательно, что команда не так много пропускает как для аутсайдера турнира. Всего лишь 17 пропущенных за 15 матчей.

«Беневенто» не так плохо играет в гостевых матчах. Команда занимает 10-е место по этому показателю в лиге. За 7 матчей в гостях «Беневенто» набрал 9 очков, забил 8 голов и 7 пропустил.

Безусловно, в матче против «Пармы» команда будет играть от обороны и искать счастье у ворот противника в основном на контратаках.

Несмотря на турнирное положение, «Беневенто» в последних 5 матчах проиграл лишь однажды. Последний матч команда на своем поле уступила «Палермо» (0:1).

В остальных встречах «Беневенто» трижды сыграл вничью и один раз победил. Стоит отметить, что единственная победа команды случилась на гостевом поле в матче против «СПАЛ» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Парму», коэффициент на победу которого равен 1.91, успех «Беневенто» оценивается в 4.00, ничья — в 3.50.

Для «Беневенто» будет важнее сдержать атакующий напор «Пармы», нежели атаковать. Можно предположить, что «Парма» все-таки вскроет оборону соперника, но большого количества голов не будет.

Поэтому рекомендуем наши прогноз и ставка — Победа «Пармы» за 1.91.

Еще один вариант ставки — Тотал голов меньше 0.5 в первом тайме за 2.66.