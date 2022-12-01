«Ченду Беттер Сити» сыграет на своем поле с клубом «Гуанчжоу Эвергранд» в рамках 28-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 14:00 мск. «Ченду Беттер Сити» — «Гуанчжоу Эвергранд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ченду Беттер Сити»

Команда находится на 6-м месте турнирной таблицы китайской Суперлиги с 48 очками в активе. «Ченду» отстает от третьего места всего лишь на один балл и имеет шансы побороться за квалификацию азиатской Лиги чемпионов.

Последние шесть матчей в лиге для китайской команды сложились удачно. «Ченду» выиграл пять встреч и в одном матче сыграли вничью.

Самая яркая победа получилась в матче с «Хебей». «Ченду» расправилась с соперником со счетом 6:0. В последних 6-ти матчах хозяева забивают не меньше двух мячей за игру.

Все прогнозы на футбол

В последних четырех поединках коллектив только побеждал. Подытоживая, можно сказать, что он набрал столь успешный ход, что гостям будет сложно избежать поражения.

«Гуанчжоу Эвергранд»

Команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице Суперлиги, опережая зону вылета по разнице мячей. От 16-го места она оторвалась по разнице мячей.

В последних 15 матчах «Гуанчжоу Эвергранд» сложились не лучшим образом. В них клуб одержал только одну победу при шести ничьих и восьми поражениях.

В последних же двух поединках коллектив не сумел выиграть, потерпев поражение и сыграв вничью.

Из всего этого следует логичный вывод, что гостям вряд ли удастся разжиться очками и в грядущей игре.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40. Успех гостей оценивается в 7,40, тогда как ничья — в 4,90.

«Ченду Беттер Сити» — явный фаворит матча и стоит ожидать его уверенной победы.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Ченду Беттер Сити» выиграет первый тайм и матч за 2,08.

Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Гуанчжоу Эвергранд» меньше 1,5 голов за 2,46, поскольку в четырех из пяти последних играх клуб забивал лишь по одному голу.