«Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Металлистом» в рамках 8-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 15:00 мск. «Динамо» Киев — «Металлист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Киев

Киевляне гонятся за дуэтом лидеров, но пока отстают. Впрочем, потенциал у команды Мирчи Луческу огромный.

На текущий момент команда находится на 3 месте в таблице. Правда, 3 поражения в 14 турах — явно многовато.

В предыдущем туре «Динамо» Киев потеряло два очка. В родных стенах киевляне не взломали оборону «Металлиста 1925» (0:0).

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Давненько не забивал и Виталий Буяльский. В его активе остается 9 результативных выстрелов.

В этом матче динамовцы наверняка будут активно атаковать. Быть может, в пару к Владиславу Ванату тренерский штаб бросит на подмогу и второго форварда?!

«Металлист»

Эта команда начала сезон за здравие, но затем сильно сдала. Харьковчане — не более, чем середняк турнирной таблицы.

В минувшем туре чемпионата «Металлист» вновь остался без победы. Выезд в Одессу завершился сухим паритетом.

Последняя виктория «желто-синих» пришлась еще на экватор осени. К тому же в четырех последних матчах команда не забивала.

В этой встрече «Металлист» наверняка будет действовать с оглядкой на свои тылы. Правда, такая тактика не принесла успех в предыдущих матчах с лидерами.

Есть и кадровые проблемы. В заявке у харьковчан все прибавляется молодежи, что явно уменьшает возможность маневра по ходу матча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.36.

На викторию «Металлиста» дают — 9.70, ничья оценена — в 4.70.

Хозяева наверняка постараются забить быстрый гол, да и очки команде Луческу терять явно нельзя.

Наш прогноз — Фора «Динамо» Киев -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.