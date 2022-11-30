«Динамо» Киев
Киевляне гонятся за дуэтом лидеров, но пока отстают. Впрочем, потенциал у команды Мирчи Луческу огромный.
На текущий момент команда находится на 3 месте в таблице. Правда, 3 поражения в 14 турах — явно многовато.
В предыдущем туре «Динамо» Киев потеряло два очка. В родных стенах киевляне не взломали оборону «Металлиста 1925» (0:0).
Давненько не забивал и Виталий Буяльский. В его активе остается 9 результативных выстрелов.
В этом матче динамовцы наверняка будут активно атаковать. Быть может, в пару к Владиславу Ванату тренерский штаб бросит на подмогу и второго форварда?!
«Металлист»
Эта команда начала сезон за здравие, но затем сильно сдала. Харьковчане — не более, чем середняк турнирной таблицы.
В минувшем туре чемпионата «Металлист» вновь остался без победы. Выезд в Одессу завершился сухим паритетом.
Последняя виктория «желто-синих» пришлась еще на экватор осени. К тому же в четырех последних матчах команда не забивала.
В этой встрече «Металлист» наверняка будет действовать с оглядкой на свои тылы. Правда, такая тактика не принесла успех в предыдущих матчах с лидерами.
Есть и кадровые проблемы. В заявке у харьковчан все прибавляется молодежи, что явно уменьшает возможность маневра по ходу матча.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.36.
На викторию «Металлиста» дают — 9.70, ничья оценена — в 4.70.
Хозяева наверняка постараются забить быстрый гол, да и очки команде Луческу терять явно нельзя.
Наш прогноз — Фора «Динамо» Киев -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.