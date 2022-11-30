ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваПлющенко лучше Тутберидзе, а Валиева — неприкасаема? Главные выводы Гран-при России Ришарлисон — герой сборной Бразилии в матче против Сербии Бразилия без Неймара, Португалия против банды Суареса. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Сборная ПортугалииПортугалия — Уругвай 2:0. Онлайн
  • 00:05
    • Португалия обыграла Уругвай и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира
  • 20:57
    • Гол Каземиро принес Бразилии победу над Швейцарией
    Все новости спорта

    Уверенная победа «Динамо»?

    «Динамо» Киев — «Металлист». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, УПЛ, 30 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Динамо Киев Прогнозы на Металлист
    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Металлист»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Попов
    «Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Металлистом» в рамках 8-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 15:00 мск. «Динамо» Киев — «Металлист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 30 Ноября 2022 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 15:00 Металлист Металлист
  • Украина. Премьер-лига
    •

    «Динамо» Киев

    Киевляне гонятся за дуэтом лидеров, но пока отстают. Впрочем, потенциал у команды Мирчи Луческу огромный.

    На текущий момент команда находится на 3 месте в таблице. Правда, 3 поражения в 14 турах — явно многовато.

    В предыдущем туре «Динамо» Киев потеряло два очка. В родных стенах киевляне не взломали оборону «Металлиста 1925» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Давненько не забивал и Виталий Буяльский. В его активе остается 9 результативных выстрелов.

    В этом матче динамовцы наверняка будут активно атаковать. Быть может, в пару к Владиславу Ванату тренерский штаб бросит на подмогу и второго форварда?!

    «Металлист»

    Эта команда начала сезон за здравие, но затем сильно сдала. Харьковчане — не более, чем середняк турнирной таблицы.

    В минувшем туре чемпионата «Металлист» вновь остался без победы. Выезд в Одессу завершился сухим паритетом.

  • «Челси», «Ньюкасл» и другие: куда перейдет Роналду?
  • Где окажется суперзвездный свободный агент?
  • 27/11/2022

    • Последняя виктория «желто-синих» пришлась еще на экватор осени. К тому же в четырех последних матчах команда не забивала.

    В этой встрече «Металлист» наверняка будет действовать с оглядкой на свои тылы. Правда, такая тактика не принесла успех в предыдущих матчах с лидерами.

    Есть и кадровые проблемы. В заявке у харьковчан все прибавляется молодежи, что явно уменьшает возможность маневра по ходу матча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.36.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Металлиста» дают — 9.70, ничья оценена — в 4.70.

    Хозяева наверняка постараются забить быстрый гол, да и очки команде Луческу терять явно нельзя.

    Наш прогноз — Фора «Динамо» Киев -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Баффало — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Филадельфия — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вашингтон — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Детройт — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Коламбус — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Торонто — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бруклин — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.16
  • Прогноз на матч Бостон — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.54
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Юта — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.14
  • Прогноз на матч Денвер — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Киев — «Металлист»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 30.11.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Динамо»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры