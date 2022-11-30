«Кардифф» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 22:30 мск. «Кардифф» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кардифф»

Эта команда нынешний сезон проводит отвратительно. Валлийцы не претендуют на повышение в классе.

В Чемпионшипе команда находится на скромном 19 месте. Причем отрыв от опасной зоны составляет всего 1 балл.

В предыдущем своем поединке «Кардифф» разочаровал. Дома команда минимально уступила «Шеффилд Юнайтед».

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Интересно, что до того «Кардифф» проиграл еще и «Халлу» (2:3). Так что нынешнее психологическое состояние игроков вряд ли назовешь хорошим.

Игрокам команды необходима практика матчей с сильными оппонентами. Так что встреча с полпредом АПЛ будет хорошей мотивацией проявить себя.

«Астон Вилла»

Эта команда нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Текущее 12 место едва ли можно считать приличной диспозицией.

Причем «Астон Вилла» слабовато атакует. В 15 матчах игроки команды забили всего 16 мячей.

«Астон Вилла» в своем последнем матче выиграла. На выезде команда одолела «Брайтон» (1:3) в рамках АПЛ.

В этой встрече «Астон Вилла» наверняка будет действовать первым номером. Бирмингемцы даже в условиях кадровой ротации сильнее оппонента.

К тому же соперник уступает бирмингемцам в классе и крайне нестабилен. Да и вообще, есть шанс проверить в деле способную молодежь.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.00.

На викторию «Кардиффа» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.60.

Представитель АПЛ наверняка будет активно атаковать с первой и до последней минуты матча.

Наш прогноз — Победа «Астон Виллы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.62.