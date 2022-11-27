«Волгарь»
«Волгарь» занимает восьмое место в таблице Первой лиги после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 29 очков.
В начале месяца астраханский клуб вылетел из Кубка России, проиграв на выезде «Алании» со счетом 0:3.
Но зато вскоре после этого «Волгарь» набрал шесть очков в трех матчах чемпионата.
Команда Андраника Бабаяна одержала победы над «Краснодаром-2» и махачкалинским «Динамо» и уступила «Балтике».
«Волгарь» при этом выиграл лишь один из пяти домашних матчей, в которых забил всего три мяча.
Также стоит отметить, что в десяти матчах на поле «Волгаря» было зафиксировано лишь две ничьи.
«Родина»
«Родина» тем временем находится на 12-й строчке, набрав в 19-ти матчах 21 очко.
Столичный клуб мощно проводит заключительный отрезок перед зимним перерывом. В четырех предыдущих турах «Родина» набрала десять очков.
Команда Дмитрия Парфенова одержала победы над «Кубанью», «Волгой» и «Аланией» и сыграла вничью с «Велесом».
Единственным неприятным моментом в ноябре стал вылет из Кубка России. В начале месяца «Родина» уступила питерской «Звезде» со счетом 3:4.
«Родина» выиграла три предыдущих гостевых матча в чемпионате.
Прогноз и ставка
На «Волгарь» в этом матче можно поставить за 2.46, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Родины» — за 2.79.
Матч первого круга между этими командами завершился вничью 0:0. И есть подозрение, что соперники не очень расстроятся, если в предстоящей встрече тоже не будет победителя.
Ставка — ничья за 3.28.
Также можно рассмотреть ставку на результативную ничью за 4.35.