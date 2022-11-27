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    «Волгарь» и «Родина» снова сыграют вничью?

    «Волгарь» — «Родина». Прогноз (к. 4.35) и ставки на Первую лигу 27 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Родина»
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    В четырех предыдущих турах «Родина» набрала десять очков
    Астраханский «Волгарь» сыграет на своем поле против московской «Родины» в 20-м туре Первой лиги. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 14:00 мск. «Волгарь» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Ноября 2022 года
    Волгарь
  • Россия. Кубок
    •  Волгарь 14:00 Родина Родина
  • Москва
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    «Волгарь»

    «Волгарь» занимает восьмое место в таблице Первой лиги после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 29 очков.

    В начале месяца астраханский клуб вылетел из Кубка России, проиграв на выезде «Алании» со счетом 0:3.

    Но зато вскоре после этого «Волгарь» набрал шесть очков в трех матчах чемпионата.

    Команда Андраника Бабаяна одержала победы над «Краснодаром-2» и махачкалинским «Динамо» и уступила «Балтике».

    «Волгарь» при этом выиграл лишь один из пяти домашних матчей, в которых забил всего три мяча.

    Также стоит отметить, что в десяти матчах на поле «Волгаря» было зафиксировано лишь две ничьи.

    «Родина»

    «Родина» тем временем находится на 12-й строчке, набрав в 19-ти матчах 21 очко.

    Столичный клуб мощно проводит заключительный отрезок перед зимним перерывом. В четырех предыдущих турах «Родина» набрала десять очков.

    Команда Дмитрия Парфенова одержала победы над «Кубанью», «Волгой» и «Аланией» и сыграла вничью с «Велесом».

    Прогнозы на ФНЛ

    Единственным неприятным моментом в ноябре стал вылет из Кубка России. В начале месяца «Родина» уступила питерской «Звезде» со счетом 3:4.

    «Родина» выиграла три предыдущих гостевых матча в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    На «Волгарь» в этом матче можно поставить за 2.46, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Родины» — за 2.79.

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    Матч первого круга между этими командами завершился вничью 0:0. И есть подозрение, что соперники не очень расстроятся, если в предстоящей встрече тоже не будет победителя.

    Ставка — ничья за 3.28.

    Также можно рассмотреть ставку на результативную ничью за 4.35.

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    «Волгарь» — «Родина»: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 27.11.2022. Прогнозы на футбол. «Волгарь» и «Родина» снова сыграют вничью?
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