«Велес»
«Велес» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав в 19-ти матчах 17 очков.
Команда Михаила Сальникова набрала лишь четыре очка в пяти предыдущих матчах. В конце октября столичный клуб выиграл у «Краснодара-2», а в конце прошлой недели была ничья с «Родиной».
Также стоит отметить, что на этом отрезке «Велес» ни разу не забивал больше одного мяча.
На своем поле «Велес» одержал четыре победы и потерпел пять поражений. Еще одна игра завершилась вничью.
Примечательно, что дома «Велес» забивал больше одного мяча только в двух случаях.
«Енисей»
«Енисей» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 19-ти турах 34 очка. Отставание от «Балтики», которая возглавляет таблицу, составляет семь очков.
В начале месяца красноярский клуб вылетел из Кубка России, проиграв на выезде КАМАЗу.
Но зато в чемпионате у «Енисея» все под контролем. В трех предыдущих турах команда Артема Горлова набрала семь очков.
Между победами над «Кубанью» и «Аланией» была гостевая ничья с «Рубином».
Но при этом стоит обратить внимание на один важный нюанс: «Енисей» одержал лишь две победы в десяти выездных матчах Первой лиги.
Прогноз и ставка
На «Велес» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Енисея» — за 2.04.
В первом круге «Енисей» выиграл у «Велеса» со счетом 2:1. И вполне вероятно, что красноярцы еще раз обыграют москвичей, которые в последнее время выглядят чересчур невзрачно.
Ставка — победа «Енисея» за 2.04.
И также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Енисея» в обоих таймах за 2.82.