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    «Енисей» еще раз выиграет у «Велеса»?

    «Велес» — «Енисей». Прогноз (к. 2.82) и ставки на Первую лигу 27 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Велес» — «Енисей»
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    «Енисей» одержал лишь две победы в десяти выездных матчах Первой лиги
    Московский «Велес» сыграет на своем поле против красноярского «Енисея» в 20-м туре Первой лиги. Матч пройдет 27 ноябр, начало — в 14:00 мск. «Велес» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Ноября 2022 года
    Велес
  • Москва
    •  Велес 14:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
    •

    «Велес»

    «Велес» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав в 19-ти матчах 17 очков.

    Команда Михаила Сальникова набрала лишь четыре очка в пяти предыдущих матчах. В конце октября столичный клуб выиграл у «Краснодара-2», а в конце прошлой недели была ничья с «Родиной».

    Также стоит отметить, что на этом отрезке «Велес» ни разу не забивал больше одного мяча.
    На своем поле «Велес» одержал четыре победы и потерпел пять поражений. Еще одна игра завершилась вничью.

    Примечательно, что дома «Велес» забивал больше одного мяча только в двух случаях.

    «Енисей»

    «Енисей» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 19-ти турах 34 очка. Отставание от «Балтики», которая возглавляет таблицу, составляет семь очков.

    В начале месяца красноярский клуб вылетел из Кубка России, проиграв на выезде КАМАЗу.

    Но зато в чемпионате у «Енисея» все под контролем. В трех предыдущих турах команда Артема Горлова набрала семь очков.

    Прогнозы на ФНЛ

    Между победами над «Кубанью» и «Аланией» была гостевая ничья с «Рубином».

    Но при этом стоит обратить внимание на один важный нюанс: «Енисей» одержал лишь две победы в десяти выездных матчах Первой лиги.

    Прогноз и ставка

    На «Велес» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Енисея» — за 2.04.

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    В первом круге «Енисей» выиграл у «Велеса» со счетом 2:1. И вполне вероятно, что красноярцы еще раз обыграют москвичей, которые в последнее время выглядят чересчур невзрачно.

    Ставка — победа «Енисея» за 2.04.

    И также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Енисея» в обоих таймах за 2.82.

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    «Велес» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 27.11.2022. Прогнозы на футбол. «Енисей» еще раз выиграет у «Велеса»?
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