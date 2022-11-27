Московский «Велес» сыграет на своем поле против красноярского «Енисея» в 20-м туре Первой лиги. Матч пройдет 27 ноябр, начало — в 14:00 мск. «Велес» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

«Велес» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав в 19-ти матчах 17 очков.

Команда Михаила Сальникова набрала лишь четыре очка в пяти предыдущих матчах. В конце октября столичный клуб выиграл у «Краснодара-2», а в конце прошлой недели была ничья с «Родиной».

Также стоит отметить, что на этом отрезке «Велес» ни разу не забивал больше одного мяча.

На своем поле «Велес» одержал четыре победы и потерпел пять поражений. Еще одна игра завершилась вничью.

Примечательно, что дома «Велес» забивал больше одного мяча только в двух случаях.

«Енисей»

«Енисей» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 19-ти турах 34 очка. Отставание от «Балтики», которая возглавляет таблицу, составляет семь очков.

В начале месяца красноярский клуб вылетел из Кубка России, проиграв на выезде КАМАЗу.

Но зато в чемпионате у «Енисея» все под контролем. В трех предыдущих турах команда Артема Горлова набрала семь очков.

Прогнозы на ФНЛ

Между победами над «Кубанью» и «Аланией» была гостевая ничья с «Рубином».

Но при этом стоит обратить внимание на один важный нюанс: «Енисей» одержал лишь две победы в десяти выездных матчах Первой лиги.

Прогноз и ставка

На «Велес» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Енисея» — за 2.04.

В первом круге «Енисей» выиграл у «Велеса» со счетом 2:1. И вполне вероятно, что красноярцы еще раз обыграют москвичей, которые в последнее время выглядят чересчур невзрачно.

Ставка — победа «Енисея» за 2.04.

И также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Енисея» в обоих таймах за 2.82.