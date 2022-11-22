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    Забивать будет только одна команда

    «Торпедо» — «Сочи». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Кубок России, 22 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Сочи»
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    Артур Юсупов
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 20:00 мск. «Торпедо» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 22 Ноября 2022 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 20:00 Сочи Сочи
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    «Торпедо»

    Торпедовцы проваливают нынешний сезон. В РПЛ команда Андрея Талалаева явно стоит на вылет.

    В Кубке России дела у команды обстоят чуть лучше. В четырех турах группового этапа москвичи добыли 6 очков и занимают 3 место в своей группе.

    Коэффициенты матча Торпедо — Сочи

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    В предыдущем туре чемпионата команда «Торпедо» снова уступило. Дома москвичи проиграли «Зениту» (0:2).

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    Поединки с сочинцами для команды традиционно складываются сложно. Из двух очных поединков соперники по разу обменялись викториями.

    «Сочи»

    Сочинцы проводят не лучший свой сезон, особенно если учесть прошлый чемпионат. Южане пока девятые, но твердо намерены подняться в первую пятерку.

    В минувшем туре «Сочи» взял три очка. Команда на выезде уверенно переиграла «Химки» со счетом 0:2.

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    • Причем сочинцы последний раз проиграли почти месяц назад. Зато как: «Зенит» буквально смел южан с газона (7:0).

    В этой встрече у «Сочи» есть шанс зацепиться за борьбу за третье место. Вот только для этого нужно побеждать, и как можно увереннее.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Торпедо» — за 4.06.

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    «Торпедо» неплохо выглядит в кубковых матчах. «Сочи» будет действовать первым номером.

    Обе команды не ставят Кубок в приоритет, так что кому-то точно не удастся отличиться. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.06.

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    «Торпедо» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 22.11.2022. Прогнозы на футбол. Забивать будет только одна команда
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