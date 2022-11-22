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    Пожертвуют ли «Химки» Кубком?

    «Химки» — «Пари НН». Прогноз, ставка (к. 2.76) на футбол, Кубок России, 22 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Пари НН»
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    Спартак Гогниев
    «Химки» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 17:30 мск. «Химки» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 22 Ноября 2022 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 17:30 Пари НН Пари НН
  • Нижний Новгород
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    «Химки»

    Химкинцы проваливают нынешний сезон. В РПЛ команда Спартака Гогниева явно стоит на вылет.

    В Кубке России дела у команды обстоят не лучше. В четырех турах группового этапа добыт лишь один балл.

    В предыдущем туре чемпионата команда Гогниева снова уступила. Дома «Химки» проиграли сочинцам (0:2).

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    Поединки с нижегородцами для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних матчей выигран один при четырех паритетах.

    «Пари НН»

    Интересно будет посмотреть на «Пари НН» без Михаила Галактионова. Наставник сменил нижегородский клуб на «Локомотив».

    В минувшем туре «Пари НН» взял три очка. Команда сумела переиграть крепкий «Ахмат» со счетом 3:2.

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    • Причем эта победа стала для команды второй подряд. Да и в своей группе в Кубке команда лидирует, набрав 8 очков.

    В этой встрече у нижегородцев есть все шансы обеспечить себе проход в следующий раунд. Нужно обязательно обыгрывать химкинцев.

    Прогноз и ставка

    На победу «Химок» в этом матче можно поставить за 2.66, ничью букмекеры предлагают взять за 3.36, а победу «Пари НН» — за 2.76.

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    «Химки» вполне могут пожертвовать оставшимися кубковыми матчами. «Пари НН» в последних матчах выглядел выгодно.

    Нижегородцы мотивированы обеспечить себе проход в следующий раунд Кубка России. Наши прогноз и ставка — Победа «Пари НН» с коэффициентом 2.76.

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    «Химки» — «Пари НН»: прогноз, ставка (2.76), статистика, коэффициенты матча 22.11.2022. Прогнозы на футбол. Пожертвуют ли «Химки» Кубком?
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