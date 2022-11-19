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    Забить выйдет не у всех

    Франция U21 — Норвегия U21. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, товарищеский матч, 19 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Франция U21 — Норвегия U21
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    Пьер Калулу
    Франция U21 сыграет на своем поле с Норвегией U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 23:00 мск. Франция U21 — Норвегия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Франция U21

    Французские сборные на любом уровне сильны. Многие игроки молодежки уже стабильно играют на высочайшем уровне.

    Даже в контрольных матчах молодые «трехцветные» выглядят мотивированно. Последний, правда, завершился ничьей с бельгийцами (2:2).

    А вот до того Франция U21 минимально одолела немцев. Да и на молодежный чемпионат Европы команда прошла с первого места.

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    Французы сложно играют с молодыми норвежцами. Из двух очных встреч соперник по разу обменялись победами.

    Норвегия U21

    Норвежцы довольно неплохо выглядят и на молодежном уровне. Наследники Холанна и Эдегора способны выдать отличный поединок.

    А вот свой последний матч Норвегия U21 проиграла полностью по делу. Испанские одногодки были сильнее (3:0).

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    • Правда, до того норвежцы переиграли швейцарцев (3:2) и азербайджанцев (2:1). Да и на молодежный чемпионат Европы скандинавы вышли с первой позиции.

    Дать бой французам — уже отличная мотивация. К тому же норвежская молодая поросль сама по себе способна сыграть не только от обороны.

    Прогноз и ставка

    На победу Франции U21 в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 4.87, а победу Норвегии U21 — за 7.57.

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    Франция U21 наверняка будет активно атаковать. Норвежцы явно не выглядят мальчиками для битья.

    Французы наверняка постараются сыграть на ноль. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.02.

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    Франция U21 — Норвегия U21: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 19.11.2022. Прогнозы на футбол. Забить выйдет не у всех
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