Франция U21 сыграет на своем поле с Норвегией U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 23:00 мск. Франция U21 — Норвегия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция U21

Французские сборные на любом уровне сильны. Многие игроки молодежки уже стабильно играют на высочайшем уровне.

Даже в контрольных матчах молодые «трехцветные» выглядят мотивированно. Последний, правда, завершился ничьей с бельгийцами (2:2).

А вот до того Франция U21 минимально одолела немцев. Да и на молодежный чемпионат Европы команда прошла с первого места.

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Французы сложно играют с молодыми норвежцами. Из двух очных встреч соперник по разу обменялись победами.

Норвегия U21

Норвежцы довольно неплохо выглядят и на молодежном уровне. Наследники Холанна и Эдегора способны выдать отличный поединок.

А вот свой последний матч Норвегия U21 проиграла полностью по делу. Испанские одногодки были сильнее (3:0).

Правда, до того норвежцы переиграли швейцарцев (3:2) и азербайджанцев (2:1). Да и на молодежный чемпионат Европы скандинавы вышли с первой позиции.

Дать бой французам — уже отличная мотивация. К тому же норвежская молодая поросль сама по себе способна сыграть не только от обороны.

Прогноз и ставка

На победу Франции U21 в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 4.87, а победу Норвегии U21 — за 7.57.

Франция U21 наверняка будет активно атаковать . Норвежцы явно не выглядят мальчиками для битья.

Французы наверняка постараются сыграть на ноль. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.02.