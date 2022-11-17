Черногория
Черногорцы потеряли шансы на повышение в Лиге наций, в дивизионе B которой они заняли второе место, уступив первое Боснии и Герцеговине.
Последнюю победу Черногория одержала в середине июня, когда на выезде разгромила Румынию, забив ей 3 безответных мяча.
Коэффициенты матча Черногория — Словакия
С тех пор коллектив провел два поединка, в которых он проиграл Боснии и Герцеговине (0:1) и Финляндии (0:2) в рамках Лиги наций.
У «храбрых соколов» также неважная домашняя статистика, в рамках которой они выиграли только в одном из последних пяти матчей.
Словакия
В минувшем розыгрыше Лиги наций словаки заняли третье место в дивизионе C, уступив первых два Казахстану и Азербайджану.
Также Словакия проиграла два последних матча из трех в турнире. В еще одном поединке она сыграла вничью.
Последнюю победу хозяева одержали в Баку над сборной Азербайджана, выиграв 1:0.
Указанная виктория — единственная в последних пяти матчах во всех турнирах при трех поражениях и одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично называют фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.
Успех гостей оценивается в 2,90, равно как и ничья — в 2,90.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.