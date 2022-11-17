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    Черногория — Словакия. Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, товарищеский матч, 17 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Словакия
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    Словакия проиграла два последних матча
    Черногория сыграет на своем поле с Словакией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 20:00 мск. Черногория — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Ноября 2022 года
    Черногория
  • Подгорица
    •  Черногория 20:00 Словакия Словакия
  • Братислава
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    Черногория

    Черногорцы потеряли шансы на повышение в Лиге наций, в дивизионе B которой они заняли второе место, уступив первое Боснии и Герцеговине.

    Последнюю победу Черногория одержала в середине июня, когда на выезде разгромила Румынию, забив ей 3 безответных мяча.

    Коэффициенты матча Черногория — Словакия

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    С тех пор коллектив провел два поединка, в которых он проиграл Боснии и Герцеговине (0:1) и Финляндии (0:2) в рамках Лиги наций.

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    У «храбрых соколов» также неважная домашняя статистика, в рамках которой они выиграли только в одном из последних пяти матчей.

    Словакия

    В минувшем розыгрыше Лиги наций словаки заняли третье место в дивизионе C, уступив первых два Казахстану и Азербайджану.

    Также Словакия проиграла два последних матча из трех в турнире. В еще одном поединке она сыграла вничью.

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    • Последнюю победу хозяева одержали в Баку над сборной Азербайджана, выиграв 1:0.

    Указанная виктория — единственная в последних пяти матчах во всех турнирах при трех поражениях и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично называют фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех гостей оценивается в 2,90, равно как и ничья — в 2,90.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.

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    Черногория — Словакия: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 17.11.2022. Прогнозы на футбол. К кому вернутся победы?
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