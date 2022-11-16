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    Мексика и Швеция огорчат друг друга

    Мексика — Швеция. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 16 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Мексика — Швеция
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    Деян Кулусевски
    Мексика сыграет на своем поле со Швецией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 22:30 мск. Мексика — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Ноября 2022 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 22:30 Мексика Мексика
  • Мехико
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    Мексика

    Мексикацы неплохо выглядят в атаке. И состав у команды по именам качественный, но с результатами не все так весело.

    Мексиканцы нестабильны, особенно это касается обороны. Например, от Колумбии пропустили три мяча (3:2).

    Свой последний поединок Мексика провела уверенно. Команда одолела сборную Ирана со счетом 4:0.

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    Поединки со шведами для команды традиционно проходят сложно. Из четырех очных встреч Мексика проиграла трижды.

    Швеция

    Шведы всегда сильны, но отнюдь не всегда стабильны. Последняя победа случилась почти полгода назад.

    Например, последний свой матч Швеция провела неудачно. «Тре Крунур» не смогли одолеть словенцев (1:1).

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    • До того команда еще и разгромно уступила сербам (4:1). В общем, нынешний этап вряд ли назовешь для команды позитивным.

    В этой встрече шведы наверняка постараются добыть победу. Состав у них сильный, да и лидеры в порядке.

    Прогноз и ставка

    На победу Мексики в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.00, а победу Швеции — за 3.60.

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    Мексика имеет сложности с надежностью тылов. Шведы давненько не знали вкуса побед.

    Обе команды весьма неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.

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    Мексика — Швеция: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. Мексика и Швеция огорчат друг друга
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