Кипр
Эта сборная выступила в своей группе Лиге наций неудачно. В активе у киприотов оказалось лишь пять заработанных баллов.
Коллектив в итоге занял последнее четвертое место, уступив Северной Ирландии по дополнительным показателям.
Коэффициенты матча Кипр — Болгария
При этом главной проблемой команды остается реализация. В шести матчах сборная Кипра забила всего четыре раза.
В последних шести поединках во всех турнирах островитяне одержали только одну победу при трех поражениях и одной ничьей.
Болгария
Гости в минувшем розыгрыше Лиги наций заняли второе место в своей группе дивизиона C, набрав 9 очков.
Сборная Болгарии одержала только две победы, разгромив на своем поле Гибралтар (5:1) и на выезде Северную Македонию (1:0).
Перед этим матч с Болгарией и Гибралтаром она сыграла вничью (0:0 и 1:1 соответственно). Далее была нулевая с Грузией, которой ранее болгары проиграли со счетом 2:5.
Таким образом, коллектив не знает поражений в четырех последних поединках.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.
Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10.