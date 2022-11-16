Кипр сыграет на своем поле с Болгарией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 21:00 мск. Кипр — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кипр

Эта сборная выступила в своей группе Лиге наций неудачно. В активе у киприотов оказалось лишь пять заработанных баллов.

Коллектив в итоге занял последнее четвертое место, уступив Северной Ирландии по дополнительным показателям.

Коэффициенты матча Кипр — Болгария 1X2Новым игрокам 3.103.252.40Фрибет$40

При этом главной проблемой команды остается реализация. В шести матчах сборная Кипра забила всего четыре раза.

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В последних шести поединках во всех турнирах островитяне одержали только одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

Болгария

Гости в минувшем розыгрыше Лиги наций заняли второе место в своей группе дивизиона C, набрав 9 очков.

Сборная Болгарии одержала только две победы, разгромив на своем поле Гибралтар (5:1) и на выезде Северную Македонию (1:0).

Перед этим матч с Болгарией и Гибралтаром она сыграла вничью (0:0 и 1:1 соответственно). Далее была нулевая с Грузией, которой ранее болгары проиграли со счетом 2:5.

Таким образом, коллектив не знает поражений в четырех последних поединках.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10.