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    Обыграет ли Болгария Кипр?

    Кипр — Болгария. Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, товарищеский матч, 16 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кипр — Болгария
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    Болгария не знает поражений в четырех последних матчах
    Кипр сыграет на своем поле с Болгарией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 21:00 мск. Кипр — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Ноября 2022 года
    Кипр
  • Никосия
    •  Кипр 21:00 Болгария Болгария
  • София
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    Кипр

    Эта сборная выступила в своей группе Лиге наций неудачно. В активе у киприотов оказалось лишь пять заработанных баллов.

    Коллектив в итоге занял последнее четвертое место, уступив Северной Ирландии по дополнительным показателям.

    Коэффициенты матча Кипр — Болгария

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  • 3.103.252.40Фрибет$40
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    При этом главной проблемой команды остается реализация. В шести матчах сборная Кипра забила всего четыре раза.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В последних шести поединках во всех турнирах островитяне одержали только одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

    Болгария

    Гости в минувшем розыгрыше Лиги наций заняли второе место в своей группе дивизиона C, набрав 9 очков.

    Сборная Болгарии одержала только две победы, разгромив на своем поле Гибралтар (5:1) и на выезде Северную Македонию (1:0).

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    • Перед этим матч с Болгарией и Гибралтаром она сыграла вничью (0:0 и 1:1 соответственно). Далее была нулевая с Грузией, которой ранее болгары проиграли со счетом 2:5.

    Таким образом, коллектив не знает поражений в четырех последних поединках.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10.

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    Кипр — Болгария: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. Обыграет ли Болгария Кипр?
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