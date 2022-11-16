Андорра сыграет на своем поле с Австрией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Андорра — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андорра

Сборная Андорры никогда не играла в финальных стадиях чемпионатов Европы и мира, считается одним из аутсайдеров европейского футбола.

«Почтальоны» после матчей в Лиге Наций Лиги D смогли набрать 8 очков и таким образом расположились на третьем месте в группе. Команда забила соперникам 6 голов, а в свои ворота пропустила — 7.

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Сборная Андорры до этого момента смогла набрать очки с аутсайдером группы Лихтенштейном, дважды обыграв его — 2:1 дома и 0:2 на выезде, а также — с Молдовой, сыграв вничью со счетом 0:0, и Латвией — 1:1.

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А в остальных поединках сборная Андорры была разгромлена от Латвии на выезде со счетом 3:0 и так же в выездном матче потерпела поражение от Молдовы со счетом 1:2.

Австрия

Сборная Австрии оказались в Лиге В Лиги наций. Гости набрали 4 пункта и завершили выступления в своем квартете на последнем месте.

Проблема в том, что команда не выигрывает с самого первого тура. Она потерпела два поражения от Дании (0:2, 1:2) и по одному — от Франции (0:2) и Хорватии (1:3). С французами была и ничья (1:1).

Примечательно, что единственная победа в розыгрыше была одержана в матче с хорватами (3:0), причем на их же поле. В последних пяти играх коллектив не знает побед при четырех поражениях и одной ничьей.

Австрия не вышла в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре, уступив Уэльсу в полуфинале стыков. Вылет в Лигу В будет полным провалом.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,06.

Успех хозяев поля оценивается в 40,00, тогда как ничья — в 11,50.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 1,96.