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    Австрия вернется к победам

    Андорра — Австрия. Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, товарищеский матч, 16 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Андорра — Австрия
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    Австрия не выигрывает пять последних матчей
    Андорра сыграет на своем поле с Австрией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Андорра — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Ноября 2022 года
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    Андорра

    Сборная Андорры никогда не играла в финальных стадиях чемпионатов Европы и мира, считается одним из аутсайдеров европейского футбола.

    «Почтальоны» после матчей в Лиге Наций Лиги D смогли набрать 8 очков и таким образом расположились на третьем месте в группе. Команда забила соперникам 6 голов, а в свои ворота пропустила — 7.

    Коэффициенты матча Андорра — Австрия

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    Сборная Андорры до этого момента смогла набрать очки с аутсайдером группы Лихтенштейном, дважды обыграв его — 2:1 дома и 0:2 на выезде, а также — с Молдовой, сыграв вничью со счетом 0:0, и Латвией — 1:1.

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    А в остальных поединках сборная Андорры была разгромлена от Латвии на выезде со счетом 3:0 и так же в выездном матче потерпела поражение от Молдовы со счетом 1:2.

    Австрия

    Сборная Австрии оказались в Лиге В Лиги наций. Гости набрали 4 пункта и завершили выступления в своем квартете на последнем месте.

    Проблема в том, что команда не выигрывает с самого первого тура. Она потерпела два поражения от Дании (0:2, 1:2) и по одному — от Франции (0:2) и Хорватии (1:3). С французами была и ничья (1:1).

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    • Примечательно, что единственная победа в розыгрыше была одержана в матче с хорватами (3:0), причем на их же поле. В последних пяти играх коллектив не знает побед при четырех поражениях и одной ничьей.

    Австрия не вышла в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре, уступив Уэльсу в полуфинале стыков. Вылет в Лигу В будет полным провалом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,06.

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    Успех хозяев поля оценивается в 40,00, тогда как ничья — в 11,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 1,96.

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    Андорра — Австрия: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. Австрия вернется к победам
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