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    «Кривбасс» потерпит неудачу

    «Металлист» — «Кривбасс». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, УПЛ, 14 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Металлист» — «Кривбасс»
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    «Кривбасс»
    «Металлист» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 14:00 мск. «Металлист» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 14 Ноября 2022 года
    Металлист
  • Украина. Премьер-лига
    •  Металлист 14:00 Kryvbas Kryvbas
  • Украина. Премьер-лига
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    «Металлист»

    «Металлист» в нынешнем сезоне крайне нестабилен. Начали харьковчане неплохо, но в последних матчах явно подсели.

    В предыдущем туре «желто-синие» потеряли очки. В дерби с «Металлистом 1925» была зафиксирована ничья (0:0).

    Выделяется Максим Прядун, в активе которого уже 6 забитых мячей. Форвард наверняка постарается продолжить в том же духе.

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    Матчи с «Кривбассом» для команды проходят традиционно успешно. Из трех очных встреч были выиграны две.

    «Кривбасс»

    Команда Юрия Вернидуба постепенно поднимается. Криворожане уже занимают 13 место в таблице.

    Вот и минувший тур также стал для команды успешным. «Кривбасс» минимально переиграл ершистую «Ворсклу».

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    • Причем эта виктория стала для команды Вернидуба лишь второй в чемпионате. Да и забивать пора бы активнее: в активе у криворожан лишь 7 голов.

    Лидером атак команды в нынешнем сезоне можно считать Романа Дебелко. Форвард отличился уже тремя голами.

    Прогноз и ставка

    На победу «Металлиста» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Кривбасса» — за 2.75.

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    «Металлист» уже почти месяц не знает вкуса побед.

    «Кривбасс» исторически сложно играет с харьковчанами.

    «Металлист», несмотря на последние неудачи, выглядит монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Металлиста» с коэффициентом 2.45.

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    «Металлист» — «Кривбасс»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 14.11.2022. Прогнозы на футбол. «Кривбасс» потерпит неудачу
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