«Металлист» сыграет на своем поле с «Кривбассом» в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 ноября, начало — в 14:00 мск. «Металлист» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлист»

«Металлист» в нынешнем сезоне крайне нестабилен. Начали харьковчане неплохо, но в последних матчах явно подсели.

В предыдущем туре «желто-синие» потеряли очки. В дерби с «Металлистом 1925» была зафиксирована ничья (0:0).

Выделяется Максим Прядун, в активе которого уже 6 забитых мячей. Форвард наверняка постарается продолжить в том же духе.

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Кривбассом» для команды проходят традиционно успешно. Из трех очных встреч были выиграны две.

«Кривбасс»

Команда Юрия Вернидуба постепенно поднимается. Криворожане уже занимают 13 место в таблице.

Вот и минувший тур также стал для команды успешным. «Кривбасс» минимально переиграл ершистую «Ворсклу».

Причем эта виктория стала для команды Вернидуба лишь второй в чемпионате. Да и забивать пора бы активнее: в активе у криворожан лишь 7 голов.

Лидером атак команды в нынешнем сезоне можно считать Романа Дебелко. Форвард отличился уже тремя голами.

Прогноз и ставка

На победу «Металлиста» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Кривбасса» — за 2.75.

«Металлист» уже почти месяц не знает вкуса побед.

«Кривбасс» исторически сложно играет с харьковчанами .

«Металлист», несмотря на последние неудачи, выглядит монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Металлиста» с коэффициентом 2.45.