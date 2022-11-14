«Металлист»
«Металлист» в нынешнем сезоне крайне нестабилен. Начали харьковчане неплохо, но в последних матчах явно подсели.
В предыдущем туре «желто-синие» потеряли очки. В дерби с «Металлистом 1925» была зафиксирована ничья (0:0).
Выделяется Максим Прядун, в активе которого уже 6 забитых мячей. Форвард наверняка постарается продолжить в том же духе.
Матчи с «Кривбассом» для команды проходят традиционно успешно. Из трех очных встреч были выиграны две.
«Кривбасс»
Команда Юрия Вернидуба постепенно поднимается. Криворожане уже занимают 13 место в таблице.
Вот и минувший тур также стал для команды успешным. «Кривбасс» минимально переиграл ершистую «Ворсклу».
Причем эта виктория стала для команды Вернидуба лишь второй в чемпионате. Да и забивать пора бы активнее: в активе у криворожан лишь 7 голов.
Лидером атак команды в нынешнем сезоне можно считать Романа Дебелко. Форвард отличился уже тремя голами.
Прогноз и ставка
На победу «Металлиста» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Кривбасса» — за 2.75.
«Металлист» уже почти месяц не знает вкуса побед.
«Кривбасс»
«Металлист», несмотря на последние неудачи, выглядит монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Металлиста» с коэффициентом 2.45.