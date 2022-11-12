В субботу, 12 ноября, в 15-м туре итальянской Серии А «Сампдория» на своем поле сыграет против «Лечче». Начало — в 20:00 по мск. «Сампдория» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

Эта команда находится почти на самом дне таблицы. 19 место с шестью очками — явный провал генуэзцев.

Минувший тур команда также провела неудачно. На выезде «Сампдория» по всем статьям уступила «Торино» (0:2).

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Вот уже три тура, как «блучеркьяти» проигрывают, причем не могут забить ни одного гола: разница мячей в этих играх — 0-7.

Все прогнозы на Серию А

Коллектив выиграл только один раз в чемпионате. Впрочем, еще ничего не потеряно, да и отставание от спасительной 17 позиции составляет 4 очка.

«Лечче»

Еще в позапрошлом туре клуб неожиданно дал бой «Удинезе». Он выигрывал по ходу встречи, но пропустил во втором тайме и матч закончился вничью 1:1.

Это было первое набранное очко за последние 3 тура в чемпионате. Ранее «Лечче» проиграл «Ювентусу» 0:1 и уступил «Болонье» 0:2.

А уже в прошлом поединке итальянской Серии А коллектив совершил сенсацию, обыграв на своем поле одного из лидеров первенства «Аталанту» (2:1).

Такие результаты в данный момент позволяют гостям занимать 16 позицию в таблице с отрывом в пять очков от зоны вылета.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — первый гол забьет «Лечче» за 2,10.