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    Развит ли «Лечче» свой успех против «Аталанты»?

    «Сампдория» — «Лечче». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Италии, 12 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Лечче»
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    «Лечче» успешно провел два последних матча
    В субботу, 12 ноября, в 15-м туре итальянской Серии А «Сампдория» на своем поле сыграет против «Лечче». Начало — в 20:00 по мск. «Сампдория» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Ноября 2022 года
    Сампдория
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    •  Сампдория 20:00 Лечче Лечче
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    «Сампдория»

    Эта команда находится почти на самом дне таблицы. 19 место с шестью очками — явный провал генуэзцев.

    Минувший тур команда также провела неудачно. На выезде «Сампдория» по всем статьям уступила «Торино» (0:2).

    Коэффициенты матча Сампдория — Лечче

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    Вот уже три тура, как «блучеркьяти» проигрывают, причем не могут забить ни одного гола: разница мячей в этих играх — 0-7.

    Все прогнозы на Серию А

    Коллектив выиграл только один раз в чемпионате. Впрочем, еще ничего не потеряно, да и отставание от спасительной 17 позиции составляет 4 очка.

    «Лечче»

    Еще в позапрошлом туре клуб неожиданно дал бой «Удинезе». Он выигрывал по ходу встречи, но пропустил во втором тайме и матч закончился вничью 1:1.

    Это было первое набранное очко за последние 3 тура в чемпионате. Ранее «Лечче» проиграл «Ювентусу» 0:1 и уступил «Болонье» 0:2.

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    • А уже в прошлом поединке итальянской Серии А коллектив совершил сенсацию, обыграв на своем поле одного из лидеров первенства «Аталанту» (2:1).

    Такие результаты в данный момент позволяют гостям занимать 16 позицию в таблице с отрывом в пять очков от зоны вылета.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — первый гол забьет «Лечче» за 2,10.

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    «Сампдория» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.11.2022. Прогнозы на футбол. Развит ли «Лечче» свой успех против «Аталанты»?
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