ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТурецкое фиаско. Дзюба провалился в «Адана Демирспор» Василий ЛомаченкоГодовалый простой Ломаченко, кажется, и не заметил. Василий прошел Ортиса и теперь идет за головой непобедимого Хэйни Коста-РикаВ ожидании ЧМ-2022. «Лос Тикос» снова готовы удивлять?
  • 00:45
    • «Ювентус» победил «Интер» в финальном матче 13-го тура Серии А
  • 22:07
    • Гол Фелипе Андерсона принес «Лацио» победу в римском дерби
  • 21:31
    • Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»
  • 21:10
    • «Ростов» победил «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ
  • 01:20
    • «Бетис» и «Севилья» сыграли вничью в матче с тремя удалениями
  • 00:51
    • Жиго принес «Марселю» победу над «Лионом»
  • 23:04
    • 19-летний Руне обыграл Джоковича и выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже
    Все новости спорта

    Остановит ли «Осасуна» «Барселону»?

    «Осасуна» — «Барселона». Ставка (к. ) и прогноз на чемпионат Испании по футболу 8 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Осасуну Прогнозы на Барселону Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона» борется за чемпионство
    В прогнозе от LiveSport.Ru рассмотрим матч 14-го тура чемпионата Испании, в котором «Осасуна» примет «Барселона». Начало в 23:30 мск. «Осасуна» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 08 Ноября 2022 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 23:30 Барселона Барселона
  • Барселона
    •

    «Осасуна»

    За 13 туров памплонцы выбрались на 5-е место. За этот отрезок они набрали 23 очка благодаря 7 победам и 2 ничьим. Также у команды 4 поражения.

    Сейчас у «Осасуны» серия из четырех матчей без поражений при трех победах и одной ничьей. Это позволяет ей лишь по разнице мячей уступать зоне Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Осасуна — Барселона

    1X2Новым игрокам
  • 6.404.501.50Фрибет$40
    •

    Последняя неудача басков датирована 17 октября, когда они проиграли «Вильярреалу» на выезде с результатом 0:2.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Этот поединок увенчал серию коллектива из трех поединков без побед при двух поражениях в последних ее играх.

    «Барселона»

    Провал в ЛЧ — второй невыход в плей-офф подряд — наверняка плохо сказались на состоянии игроков Хави. Четыре мяча в ворота «Виктории» (4:2) в последнем туре не стали каким-то искуплением.

    Тем не менее в прошлой игре Хави сделал ротацию, и в матче с «Альмерией» «Барселона» подошла свежей, благодаря чему победила 2:0.

  • Максимальная детализация и куча лицензий. Что ждет онлайн-коучей в Football Manager 2023?
  • Сделали величайший футсим в истории?
  • 05/11/2022

    • Таким образом, она продлила серию побед, которая насчитывает 3 матча. Сюда стоит прибавить 1:0 с «Валенсией» в позапрошлом туре чемпионата.

    В случае победы «Реала» над «Райо Вальекано» в 13 туре она вернется на второе место, но пока что «блауграна» лидирует в Ла Лиге с отрывом в один балл от королевского клуба.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Торонто Рэпторс — Чикаго Буллз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мемфис Гриззлис — Вашингтон Уизардс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Швентек — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Арис — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.69
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Луго — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Ботафого
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Айлендерс — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бостон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Осасуна» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 08.11.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Осасуна» «Барселону»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры