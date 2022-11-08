«Осасуна»

За 13 туров памплонцы выбрались на 5-е место. За этот отрезок они набрали 23 очка благодаря 7 победам и 2 ничьим. Также у команды 4 поражения.

Сейчас у «Осасуны» серия из четырех матчей без поражений при трех победах и одной ничьей. Это позволяет ей лишь по разнице мячей уступать зоне Лиги чемпионов.

Коэффициенты матча Осасуна — Барселона 1X2Новым игрокам 6.404.501.50Фрибет$40

Последняя неудача басков датирована 17 октября, когда они проиграли «Вильярреалу» на выезде с результатом 0:2.

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Этот поединок увенчал серию коллектива из трех поединков без побед при двух поражениях в последних ее играх.

«Барселона»

Провал в ЛЧ — второй невыход в плей-офф подряд — наверняка плохо сказались на состоянии игроков Хави. Четыре мяча в ворота «Виктории» (4:2) в последнем туре не стали каким-то искуплением.

Тем не менее в прошлой игре Хави сделал ротацию, и в матче с «Альмерией» «Барселона» подошла свежей, благодаря чему победила 2:0.

Таким образом, она продлила серию побед, которая насчитывает 3 матча. Сюда стоит прибавить 1:0 с «Валенсией» в позапрошлом туре чемпионата.

В случае победы «Реала» над «Райо Вальекано» в 13 туре она вернется на второе место, но пока что «блауграна» лидирует в Ла Лиге с отрывом в один балл от королевского клуба.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.