«Ингулец» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 14:00 мск. «Ингулец» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ингулец»

«Ингулец» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Клуб из Петрово еще ни разу не познавал радости победы.

В предыдущем туре команда вновь удручила результатом. «Шахтер» был на голову сильнее, что и доказал на поле (3:0).

Сейчас команда находится на предпоследнем месте в таблице. Да и атака явно не радует: всего 7 забитых голов в 9 матчах.

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Матчи с «Зарей» для команды исторически проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «Ингулец» трижды уступил, выиграв только раз.

«Заря»

Луганчане показывают симпатичный уровень игры. «Заря» находится на 3 месте, выиграв 7 матчей из 10.

Вот и минувший тур также стал для команды успешным. Луганчане вырвали победу у «Металлиста» (3:2).

Эта виктория стала для «Зари» четвертой к ряду. Да и атака команды в полнейшем порядке: 23 мяча в 10 матчах.

Правда, ярко выраженного бомбардира у луганчан нет. Что говорить, если сразу несколько игроков забили лишь по три мяча?!

Прогноз и ставка

На победу «Зари» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Ингульца» — за 5.85.

«Ингулец» выглядит не лучшим образом.

«Заря» выдает шикарный отрезок .

Луганчане наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Зари» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.