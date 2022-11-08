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    «Заря» быстро добьется своего

    «Ингулец» — «Заря». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, УПЛ, 8 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ингулец» — «Заря»
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    Арсений Батагов
    «Ингулец» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 14:00 мск. «Ингулец» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 08 Ноября 2022 года
    Ингулец
  • Петрово
    •  Ингулец 14:00 Заря Заря
  • Луганск
    •

    «Ингулец»

    «Ингулец» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Клуб из Петрово еще ни разу не познавал радости победы.

    В предыдущем туре команда вновь удручила результатом. «Шахтер» был на голову сильнее, что и доказал на поле (3:0).

    Сейчас команда находится на предпоследнем месте в таблице. Да и атака явно не радует: всего 7 забитых голов в 9 матчах.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Зарей» для команды исторически проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «Ингулец» трижды уступил, выиграв только раз.

    «Заря»

    Луганчане показывают симпатичный уровень игры. «Заря» находится на 3 месте, выиграв 7 матчей из 10.

    Вот и минувший тур также стал для команды успешным. Луганчане вырвали победу у «Металлиста» (3:2).

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    • Эта виктория стала для «Зари» четвертой к ряду. Да и атака команды в полнейшем порядке: 23 мяча в 10 матчах.

    Правда, ярко выраженного бомбардира у луганчан нет. Что говорить, если сразу несколько игроков забили лишь по три мяча?!

    Прогноз и ставка

    На победу «Зари» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Ингульца» — за 5.85.

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    «Ингулец» выглядит не лучшим образом.

    «Заря» выдает шикарный отрезок.

    Луганчане наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Зари» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

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    «Ингулец» — «Заря»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 08.11.2022. Прогнозы на футбол. «Заря» быстро добьется своего
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