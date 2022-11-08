В 36-м туре бразильской Серии А «Атлетико Минейро» на своей территории сразится с «Ботафого». Поединок пройдет в ночь на 8 ноября и начнется в 02:00 по мск. «Атлетико Минейро» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» еще не теряет надежды напрямую квалифицироваться в Кубок Либертадорес. За три тура до финиша он с 52 очками идет восьмым, но от заветной шестой строки отстает на два пункта при игре в запасе.

Так что если клуб из Белу-Оризонти победит в этой игре, то он поднимется на шестую позиции. Правда, также он может и остаться без КЛ, ведь опережает девятую строчку на балл, но сыграл на матч меньше.

Финишный отрезок «петушкам» дается туго, так как они выиграли всего один поединок из пяти проведенных, еще раз потерпели фиаско и три встречи завершили миром.

Все прогнозы на футбол

В прошлом туре «Атлетико Минейро» на выезде расписал выездную мировую с соседом по турнирке «Сан-Паулу» 2:2. Стоит отметить, что на своем поле в текущем первенстве он выступает не лучше, чем в гостях.

«Ботафого»

«Ботафого» за три тура до финиша разместился на 11 позиции в турнирной таблице. Команда почти обеспечила себе участие на следующий год в Южноамериканском Кубка.

Также она имеет мизерные шансы зацепиться за место в Кубке Либертадорес, но для этого нужно оставшиеся матчи отыграть без потерь. И сделать это будет очень непросто, так как клуб из Рио-де-Жанейро выиграл всего одну игру из четырех последних.

Помимо этого, «звезда» в этот период раз выиграла и потерпела два поражения, в том числе и в прошлом игровом дне дома от «Куябы» со счетом 0:2.

В заключительном отрезке чемпионата «Ботафого» сильно проводит выездные поединки и не проигрывает уже на протяжении шести встреч, четыре раза выиграв за этот период.

В первом круге победил «Атлетико Минейро» со счетом 1:0. А на своем поле «петушки» обыграли «Ботафого» в четырех последних поединках.

Прогноз и ставка на «Атлетико Минейро» — «Ботафого»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 1.51.

На викторию «Ботафого» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.10.

В этом поединке рекомендуем ставить на викторию «Атлетико Минейро». Во-первых «петушки» играют на своем поле, а во-вторых более мотивированны, чем «Ботафого».