«Лилль» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 19:05 мск. «Лилль» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Текущая седьмая позиция говорит о проблемах, которые особенно заметны в обороне.

В предыдущем туре команда вновь не добыла очков. «Лилль» на выезде минимально уступил «Лиону».

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Интересно, что до той неудачи «доги» выиграли три матча к ряду. Вот только 22 пропущенных мяча — свидетельство проблем в тылах.

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Матчи с «Ренном» для команды исторически проходят успешно. Из пяти последних очных поединков «Лилль» выиграл трижды при двух паритетах.

«Ренн»

Бретонцы смотрятся выгодно. Команда располагается на 3 месте в таблице. На три очка отставая от второго места.

Вот и минувший тур также стал для команды успешным. Дома команда разгромила «Монпелье» (3:0).

После того бретонцы еще провели матч в рамках Лиги Европы. Вот только одолеть кипрский АЕК из Ларнаки не вышло (1:1).

Атака «Ренна» проявляет себя неплохо. В 13 матчах бретонцы забили 28 мячей в ворота соперников.

Прогноз и ставка

На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Ренна» — за 2.75.

«Лилль» успешно противостоит бретонцам . «Ренн» не проигрывает с конца августа.

Обе команды способны прибавить по ходу встречи. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.75.