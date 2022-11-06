«Лилль»
«Лилль» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Текущая седьмая позиция говорит о проблемах, которые особенно заметны в обороне.
В предыдущем туре команда вновь не добыла очков. «Лилль» на выезде минимально уступил «Лиону».
Коэффициенты матча Лилль — Ренн
Интересно, что до той неудачи «доги» выиграли три матча к ряду. Вот только 22 пропущенных мяча — свидетельство проблем в тылах.
Матчи с «Ренном» для команды исторически проходят успешно. Из пяти последних очных поединков «Лилль» выиграл трижды при двух паритетах.
«Ренн»
Бретонцы смотрятся выгодно. Команда располагается на 3 месте в таблице. На три очка отставая от второго места.
Вот и минувший тур также стал для команды успешным. Дома команда разгромила «Монпелье» (3:0).
После того бретонцы еще провели матч в рамках Лиги Европы. Вот только одолеть кипрский АЕК из Ларнаки не вышло (1:1).
Атака «Ренна» проявляет себя неплохо. В 13 матчах бретонцы забили 28 мячей в ворота соперников.
Прогноз и ставка
На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Ренна» — за 2.75.
«Лилль»
Обе команды способны прибавить по ходу встречи. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.75.