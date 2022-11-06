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    «Лилль» и «Ренн» обменяются голами после перерыва

    «Лилль» — «Ренн». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, Лига 1, 6 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Ренн»
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    Мохамед Байо
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 19:05 мск. «Лилль» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Ноября 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 19:05 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Лилль»

    «Лилль» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Текущая седьмая позиция говорит о проблемах, которые особенно заметны в обороне.

    В предыдущем туре команда вновь не добыла очков. «Лилль» на выезде минимально уступил «Лиону».

    Коэффициенты матча Лилль — Ренн

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    Интересно, что до той неудачи «доги» выиграли три матча к ряду. Вот только 22 пропущенных мяча — свидетельство проблем в тылах.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи с «Ренном» для команды исторически проходят успешно. Из пяти последних очных поединков «Лилль» выиграл трижды при двух паритетах.

    «Ренн»

    Бретонцы смотрятся выгодно. Команда располагается на 3 месте в таблице. На три очка отставая от второго места.

    Вот и минувший тур также стал для команды успешным. Дома команда разгромила «Монпелье» (3:0).

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    • После того бретонцы еще провели матч в рамках Лиги Европы. Вот только одолеть кипрский АЕК из Ларнаки не вышло (1:1).

    Атака «Ренна» проявляет себя неплохо. В 13 матчах бретонцы забили 28 мячей в ворота соперников.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Ренна» — за 2.75.

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    «Лилль» успешно противостоит бретонцам. «Ренн» не проигрывает с конца августа.

    Обе команды способны прибавить по ходу встречи. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.75.

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    «Лилль» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. «Лилль» и «Ренн» обменяются голами после перерыва
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