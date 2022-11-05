«Анже» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 23:00 мск. «Анже» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

По итогам 13 туров «Анже» занимает последнее место с восемью баллами в активе. Столько же очков у вышестоящего «Аяччо».

В начале сезона коллектив не знал побед в Лиге 1. В двух стартовых турах он сыграл вничью, а в трех последних потерпел поражения.

После этого команда одержала победы, одолев «Монпелье» (2:1) дома и «Ниццу» (1:0) на выезде.

Все прогнозы на Лигу 1

Тем не менее, в последних пяти матчах Лиги 1 клуб не только не выигрывал, но и неизменно проигрывал.

«Ланс»

В нынешнем сезоне хозяева превышают все возложенные на них ожидания. Никто не думал, что спустя несколько месяцев после старта чемпионата, коллектив будет занимать 2-е место.

За 13 туров «Ланс» набрал 30 очков и отстает от ПСЖ всего на 5 пунктов. При этом если посмотреть на результативность команды, то можно увидеть, что делит последнюю строчку по этому показателю в топ-6.

В 4 из 5 игр клуба в октябре были сверхскучными. В каждой из забивалось по одному голу (в одной было поражение). В последнем туре гости разгромили «Тулузу» (3:0) на своем поле.

Последнее поражение «горожане» потерпели 9 октября, когда уступили на выезде «Лиллю».

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,72.

Успех хозяев поля оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 4,10.

Наши прогноз и ставка — «Анже» не забьет за 2,60.