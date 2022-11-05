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    Останется ли «Ланс» лучшим после ПСЖ?

    «Анже» — «Ланс». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, Лига 1, 30 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Ланс»
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    «Ланс» занимает 2 место
    «Анже» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 23:00 мск. «Анже» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Ноября 2022 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 23:00 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
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    «Анже»

    По итогам 13 туров «Анже» занимает последнее место с восемью баллами в активе. Столько же очков у вышестоящего «Аяччо».

    В начале сезона коллектив не знал побед в Лиге 1. В двух стартовых турах он сыграл вничью, а в трех последних потерпел поражения.

    После этого команда одержала победы, одолев «Монпелье» (2:1) дома и «Ниццу» (1:0) на выезде.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Тем не менее, в последних пяти матчах Лиги 1 клуб не только не выигрывал, но и неизменно проигрывал.

    «Ланс»

    В нынешнем сезоне хозяева превышают все возложенные на них ожидания. Никто не думал, что спустя несколько месяцев после старта чемпионата, коллектив будет занимать 2-е место.

    За 13 туров «Ланс» набрал 30 очков и отстает от ПСЖ всего на 5 пунктов. При этом если посмотреть на результативность команды, то можно увидеть, что делит последнюю строчку по этому показателю в топ-6.

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  • 02/11/2022

    • В 4 из 5 игр клуба в октябре были сверхскучными. В каждой из забивалось по одному голу (в одной было поражение). В последнем туре гости разгромили «Тулузу» (3:0) на своем поле.

    Последнее поражение «горожане» потерпели 9 октября, когда уступили на выезде «Лиллю».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,72.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 4,10.

    Наши прогноз и ставка — «Анже» не забьет за 2,60.

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    «Анже» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. Останется ли «Ланс» лучшим после ПСЖ?
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