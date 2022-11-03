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    Оступится ли победитель группы?

    «Юргорден» — «Шэмрок Роверс». Прогноз, ставка (к. 1.40) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 6, квартет F, 3 ноября 2022 года

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    «Юргорден» — победитель группы F
    В четверг, 3 ноября «Юргорден» в родных стенах примет «Шэмрок Роверс» в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча в квартете F начнётся в 20:45 (мск). «Юргорден» — «Шэмрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 03 Ноября 2022 года
    Юргорден
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    •  Юргорден 20:45 Шэмрок Роверс Шэмрок Роверс
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    «Юргорден»

    «Юргорден» — победитель группы F. Шведы после 5 матчей набрали 13 очков. Скандинавы идут без поражений. 4 победы и 1 ничья — результат клуба в основной сетке Лиги конференций.

    Единственная ничья была зафиксирована ещё в первом туре еврокубка. На выезде «Юргорден» сыграл вничью с «Шэмрок Роверс» (0:0).

    Затем последовали 4 победы. Были обыграны «Гент» (1:0 и 4:2) и «Мольде» (3:2 и 3:2)

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Швеции «Юргорден» добился минимальной победы в гостях над «Норрчёпингом» (1:0).

    «Шэмрок Роверс»

    «Шэмрок Роверс» потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. Чемпион Ирландии занял последнее место в квартете F.

    Клуб набрал всего 2 очка в 5 матчах группового этапа. Миром ирландский коллектив разошёлся с «Юргорденом» (0:0) и «Гентом» (1:1). В остальных поединках команда потерпела поражения.

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    • В чемпионате Ирландии «Шэмрок Роверс» переиграл главного конкурента за титул чемпиона — «Дерри Сити» (1:0).

    После этой победы «Роверс» закрепился на 1-м месте. Преимущество «обручей» над «Дерри» теперь составляет 10 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Юргордена» можно поставить за 1.40, ничью оценивают в 4.74. А на успех «Шэмрок Роверс» — в 7.10.

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    «Юргорден» — фаворит пары. Скандинавский клуб наверняка добьется успеха в матче с чемпионом Ирландии

    Наши прогноз и ставка — победа «Юргорден» с коэффициентом 1.40.

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    «Юргорден» — «Шэмрок Роверс»: прогноз, ставка (1.40), статистика, коэффициенты матча 03.11.2022. Прогнозы на футбол. Оступится ли победитель группы?
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