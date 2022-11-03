В четверг, 3 ноября «Юргорден» в родных стенах примет «Шэмрок Роверс» в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча в квартете F начнётся в 20:45 (мск). «Юргорден» — «Шэмрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юргорден»

«Юргорден» — победитель группы F. Шведы после 5 матчей набрали 13 очков. Скандинавы идут без поражений. 4 победы и 1 ничья — результат клуба в основной сетке Лиги конференций.

Единственная ничья была зафиксирована ещё в первом туре еврокубка. На выезде «Юргорден» сыграл вничью с «Шэмрок Роверс» (0:0).

Затем последовали 4 победы. Были обыграны «Гент» (1:0 и 4:2) и «Мольде» (3:2 и 3:2)

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В чемпионате Швеции «Юргорден» добился минимальной победы в гостях над «Норрчёпингом» (1:0).

«Шэмрок Роверс»

«Шэмрок Роверс» потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. Чемпион Ирландии занял последнее место в квартете F.

Клуб набрал всего 2 очка в 5 матчах группового этапа. Миром ирландский коллектив разошёлся с «Юргорденом» (0:0) и «Гентом» (1:1). В остальных поединках команда потерпела поражения.

В чемпионате Ирландии «Шэмрок Роверс» переиграл главного конкурента за титул чемпиона — «Дерри Сити» (1:0).

После этой победы «Роверс» закрепился на 1-м месте. Преимущество «обручей» над «Дерри» теперь составляет 10 очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Юргордена» можно поставить за 1.40, ничью оценивают в 4.74. А на успех «Шэмрок Роверс» — в 7.10.

«Юргорден» — фаворит пары. Скандинавский клуб наверняка добьется успеха в матче с чемпионом Ирландии

Наши прогноз и ставка — победа «Юргорден» с коэффициентом 1.40.