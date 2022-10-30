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    Голевой обмен после перерыва?!

    «Унион» — «Боруссия» М. Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, Бундеслига, 30 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Боруссия» М
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    Рами Бенсебайни
    «Унион» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 17:30 мск. «Унион» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Октября 2022 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 17:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    «Унион»

    «Унион» в нынешнем сезоне просто-таки феерит! Лидерство в Бундеслиге — лучшего и придумать нельзя.

    Правда, отрыв от «Баварии» сократился до минимального. Да и атака не блещет — 19 мячей в 11 матчах.

    В своем последнем поединке «Унион» выиграл. Берлинцы в рамках Лиги Европы одолели «Брагу» (1:0).

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    «Унион» выиграл два последних очных поединка с гладбахцами. Наверняка команда постарается вновь добиться победы.

    «Боруссия» М

    «Жеребцы» крайне нестабильны, и находятся на 9 месте. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Главным бичом команды являются тылы. «Боруссия» М пропустила уже 17 мячей в 11 поединках.

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    • Минувший тур принес команде разочарование. «Боруссия» М дома уступила «Айнтрахту» со счетом 1:2.

    «Жеребцы» не побеждают уже три матча подряд. Пора бы команде приближаться к группе лидеров!

    Прогноз и ставка

    На победу «Униона» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Боруссии» М — за 3.80.

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    «Унион» постарается сохранить лидерство. «Боруссия» М мотивирована приблизиться к группе лидеров.

    Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.25.

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    «Унион» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 30.10.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва?!
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