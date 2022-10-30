«Унион»
«Унион» в нынешнем сезоне просто-таки феерит! Лидерство в Бундеслиге — лучшего и придумать нельзя.
Правда, отрыв от «Баварии» сократился до минимального. Да и атака не блещет — 19 мячей в 11 матчах.
В своем последнем поединке «Унион» выиграл. Берлинцы в рамках Лиги Европы одолели «Брагу» (1:0).
«Унион» выиграл два последних очных поединка с гладбахцами. Наверняка команда постарается вновь добиться победы.
«Боруссия» М
«Жеребцы» крайне нестабильны, и находятся на 9 месте. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Главным бичом команды являются тылы. «Боруссия» М пропустила уже 17 мячей в 11 поединках.
Минувший тур принес команде разочарование. «Боруссия» М дома уступила «Айнтрахту» со счетом 1:2.
«Жеребцы» не побеждают уже три матча подряд. Пора бы команде приближаться к группе лидеров!
Прогноз и ставка
На победу «Униона» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Боруссии» М — за 3.80.
«Унион»
Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.25.