«Валенсия»
«Валенсия» в нынешнем сезоне выступает неровно. Нынешнее скромное 9 место в таблице это только подтверждает.
Команда вполне способна побороться за выход в еврокубки. Вот только нужно срочно улучшать надежность своих тылов.
Коэффициенты матча Валенсия — Барселона
В своем последнем поединке «Валенсия» уступила. Дома левантийцы сенсационно проиграли «Мальорке» (1:2).
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«Валенсия» традиционно неудачно играет с каталонцами. Три последних очных поединка были проиграны.
«Барселона»
Каталонцы гонятся за «Реалом», от которого отстают на три очка. Виной тому поражение в недавней очной встрече.
Правда, с атакой у «Барселоны» как всегда все отлично. Команда настреляла 28 мячей, 12 из которых записал себе в актив Роберт Левандовский.
Минувший тур принес команде успех. «Барселона» разнесла в щепки оборону «Атлетика» (4:0).
После того команда Хави звонко провалилась в Лиге чемпионов. Каталонцы дома были разбиты «Баварией» (0:3).
Прогноз и ставка
На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Валенсии» — за 5.00.
«Валенсия» традиционно неудачно играет с каталонцами. «Барселона»
Команда Хави сильнее, что и докажет с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Барселоны» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.