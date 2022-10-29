«Валенсия» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 октября, начало — в 22:00 мск. «Валенсия» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Валенсия» в нынешнем сезоне выступает неровно. Нынешнее скромное 9 место в таблице это только подтверждает.

Команда вполне способна побороться за выход в еврокубки. Вот только нужно срочно улучшать надежность своих тылов.

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В своем последнем поединке «Валенсия» уступила. Дома левантийцы сенсационно проиграли «Мальорке» (1:2).

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«Валенсия» традиционно неудачно играет с каталонцами. Три последних очных поединка были проиграны.

«Барселона»

Каталонцы гонятся за «Реалом», от которого отстают на три очка. Виной тому поражение в недавней очной встрече.

Правда, с атакой у «Барселоны» как всегда все отлично. Команда настреляла 28 мячей, 12 из которых записал себе в актив Роберт Левандовский.

Минувший тур принес команде успех. «Барселона» разнесла в щепки оборону «Атлетика» (4:0).

После того команда Хави звонко провалилась в Лиге чемпионов. Каталонцы дома были разбиты «Баварией» (0:3).

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Валенсии» — за 5.00.

«Валенсия» традиционно неудачно играет с каталонцами. «Барселона» наверняка начнет матч активно .

Команда Хави сильнее, что и докажет с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Барселоны» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.