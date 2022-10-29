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    «Барселона» оперативно разделается с «Валенсией»

    «Валенсия» — «Барселона». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Примера, 29 октября 2022 года

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    Роберт Левандовский
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 октября, начало — в 22:00 мск. «Валенсия» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Октября 2022 года
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    «Валенсия»

    «Валенсия» в нынешнем сезоне выступает неровно. Нынешнее скромное 9 место в таблице это только подтверждает.

    Команда вполне способна побороться за выход в еврокубки. Вот только нужно срочно улучшать надежность своих тылов.

    Коэффициенты матча Валенсия — Барселона

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    В своем последнем поединке «Валенсия» уступила. Дома левантийцы сенсационно проиграли «Мальорке» (1:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Валенсия» традиционно неудачно играет с каталонцами. Три последних очных поединка были проиграны.

    «Барселона»

    Каталонцы гонятся за «Реалом», от которого отстают на три очка. Виной тому поражение в недавней очной встрече.

    Правда, с атакой у «Барселоны» как всегда все отлично. Команда настреляла 28 мячей, 12 из которых записал себе в актив Роберт Левандовский.

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  • Вчера

    • Минувший тур принес команде успех. «Барселона» разнесла в щепки оборону «Атлетика» (4:0).

    После того команда Хави звонко провалилась в Лиге чемпионов. Каталонцы дома были разбиты «Баварией» (0:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Валенсии» — за 5.00.

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    «Валенсия» традиционно неудачно играет с каталонцами. «Барселона» наверняка начнет матч активно.

    Команда Хави сильнее, что и докажет с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Барселоны» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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    «Валенсия» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. «Барселона» оперативно разделается с «Валенсией»
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