«Фламенго» сыграет на своем поле с «Атлетико Паранаэнсе» в рамках финала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 29 октября, начало — в 23:00 мск. «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фламенго»

В чемпионате Бразилии этот клуб традиционно смотрится мощно. Ныне «Фламенго» занимает 3 место в таблице.

В минувшем туре «Фламенго» добыл три зачетных балла. Дома команда переиграла «Сантос» (3:2).

Вот и в Кубке Либертадорес у команды блестящие шансы на успех. Тем более, когда столь результативен форвард Педро, забивший уже 12 мячей в турнире.

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«Фламенго» наверняка будет активно атаковать. Команда имеет мощную линию атаки, которая сразу проявит свои лучшие качества.

«Атлетико Паранаэнсе»

Эта команда сезон в чемпионате Бразилии вряд ли запишет себе в актив. Нынешнее 6 место явно не устраивает.

При этом команде явно не хватает стабильности. «Атлетико Паранаэнсе» забивает реже, чем пропускает (41:43).

Вот и свой последний поединок команда полностью провалила. Дома «Атлетико Паранаэнсе» уступил «Палмейрасу» (1:3).

В этом поединке «Атлетико Паранаэнсе» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, лучшим снайпером команды является Пабло, забивший всего три мяча в турнире.

Прогноз и ставка

На победу «Фламенго» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Атлетико Паранаэнсе» — за 7.00.

«Фламенго» постарается забить быстрый мяч . «Атлетико Паранаэнсе» крайне нестабилен.

«Фламенго» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Фламенго» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.