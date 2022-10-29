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    «Фламенго» быстро возьмет свое

    «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок Либертадорес, 29 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе»
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    Габриэль Барбоза
    «Фламенго» сыграет на своем поле с «Атлетико Паранаэнсе» в рамках финала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 29 октября, начало — в 23:00 мск. «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 29 Октября 2022 года
    Фламенго
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •  Фламенго 23:00 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
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    «Фламенго»

    В чемпионате Бразилии этот клуб традиционно смотрится мощно. Ныне «Фламенго» занимает 3 место в таблице.

    В минувшем туре «Фламенго» добыл три зачетных балла. Дома команда переиграла «Сантос» (3:2).

    Вот и в Кубке Либертадорес у команды блестящие шансы на успех. Тем более, когда столь результативен форвард Педро, забивший уже 12 мячей в турнире.

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    «Фламенго» наверняка будет активно атаковать. Команда имеет мощную линию атаки, которая сразу проявит свои лучшие качества.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    Эта команда сезон в чемпионате Бразилии вряд ли запишет себе в актив. Нынешнее 6 место явно не устраивает.

    При этом команде явно не хватает стабильности. «Атлетико Паранаэнсе» забивает реже, чем пропускает (41:43).

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    • Вот и свой последний поединок команда полностью провалила. Дома «Атлетико Паранаэнсе» уступил «Палмейрасу» (1:3).

    В этом поединке «Атлетико Паранаэнсе» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, лучшим снайпером команды является Пабло, забивший всего три мяча в турнире.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фламенго» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Атлетико Паранаэнсе» — за 7.00.

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    «Фламенго» постарается забить быстрый мяч. «Атлетико Паранаэнсе» крайне нестабилен.

    «Фламенго» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Фламенго» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.

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    «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. «Фламенго» быстро возьмет свое
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