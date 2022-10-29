«Фламенго»
В чемпионате Бразилии этот клуб традиционно смотрится мощно. Ныне «Фламенго» занимает 3 место в таблице.
В минувшем туре «Фламенго» добыл три зачетных балла. Дома команда переиграла «Сантос» (3:2).
Вот и в Кубке Либертадорес у команды блестящие шансы на успех. Тем более, когда столь результативен форвард Педро, забивший уже 12 мячей в турнире.
«Фламенго» наверняка будет активно атаковать. Команда имеет мощную линию атаки, которая сразу проявит свои лучшие качества.
«Атлетико Паранаэнсе»
Эта команда сезон в чемпионате Бразилии вряд ли запишет себе в актив. Нынешнее 6 место явно не устраивает.
При этом команде явно не хватает стабильности. «Атлетико Паранаэнсе» забивает реже, чем пропускает (41:43).
Вот и свой последний поединок команда полностью провалила. Дома «Атлетико Паранаэнсе» уступил «Палмейрасу» (1:3).
В этом поединке «Атлетико Паранаэнсе» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Правда, лучшим снайпером команды является Пабло, забивший всего три мяча в турнире.
Прогноз и ставка
На победу «Фламенго» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Атлетико Паранаэнсе» — за 7.00.
«Фламенго»
«Фламенго» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Фламенго» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.