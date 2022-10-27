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    Сохранит ли «Будё-Глимт» шансы на плей-офф Лиги Европы?

    «Цюрих» — «Будё-Глимт». Прогноз (к. 2.30) и ставки на Лигу Европы 27 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Цюрих» — «Будё-Глимт»
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    «Будё-Глимт» идет на 3 месте в группе
    «Цюрих» сыграет на своем поле против «Будё-Глимт» в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра состоится 27 октября, начало — в 19:45 мск. «Цюрих» — «Будё-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 27 Октября 2022 года
    Цюрих
  • Цюрих
    •  Цюрих 19:45 Будё-Глимт Будё-Глимт
  • Будё
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    «Цюрих»

    Эта команда нынешний сезон полностью проваливает. В своем чемпионате и Лиге Европы «Цюрих» занимает последнее место.

    Более того, из 13 матчей чемпионата Швейцарии команда проиграла в семи. Да и 24 пропущенных мяча вызывают неподдельную тревогу.

    Коллектив уступил во всех четырех турах данной стадии Лиги Европы — «Арсеналу» (1:2) дома, нынешнему соперника в гостях (1:2) и дважды ПСВ (1:5 и 0:5).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В 13 последних матчах во всех турнирах команда не знает побед, хотя в последних трех играх у нее только одно поражение.

    «Будё-Глимт»

    «Будё-Глимт» находится на 3-м месте в своем квартете. У него четыре очка, что на три меньше, чем у второго ПСВ, который он еще может теоретически обойти.

    Главным бичом норвежцев является ненадежная оборона. В четырех матчах Лиги Европы команда пропустила 6 мячей.

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    • Предыдущий тур своего чемпионата «Буде-Глимт» провел продуктивно. Дома команда разгромила «Кристиансунд» (5:0).

    Сейчас у коллектива проглядывается неплохая форма, ведь в трех из четырех последних матчах во всех турнирах он выиграл, причем с крупным счетом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Будё-Глимт» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    «Цюрих» — «Будё-Глимт»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Будё-Глимт» шансы на плей-офф Лиги Европы?
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