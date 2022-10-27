«Цюрих»
Эта команда нынешний сезон полностью проваливает. В своем чемпионате и Лиге Европы «Цюрих» занимает последнее место.
Более того, из 13 матчей чемпионата Швейцарии команда проиграла в семи. Да и 24 пропущенных мяча вызывают неподдельную тревогу.
Коллектив уступил во всех четырех турах данной стадии Лиги Европы — «Арсеналу» (1:2) дома, нынешнему соперника в гостях (1:2) и дважды ПСВ (1:5 и 0:5).
В 13 последних матчах во всех турнирах команда не знает побед, хотя в последних трех играх у нее только одно поражение.
«Будё-Глимт»
«Будё-Глимт» находится на 3-м месте в своем квартете. У него четыре очка, что на три меньше, чем у второго ПСВ, который он еще может теоретически обойти.
Главным бичом норвежцев является ненадежная оборона. В четырех матчах Лиги Европы команда пропустила 6 мячей.
Предыдущий тур своего чемпионата «Буде-Глимт» провел продуктивно. Дома команда разгромила «Кристиансунд» (5:0).
Сейчас у коллектива проглядывается неплохая форма, ведь в трех из четырех последних матчах во всех турнирах он выиграл, причем с крупным счетом.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — «Будё-Глимт» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.