«Цюрих» сыграет на своем поле против «Будё-Глимт» в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра состоится 27 октября, начало — в 19:45 мск. «Цюрих» — «Будё-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Цюрих»

Эта команда нынешний сезон полностью проваливает. В своем чемпионате и Лиге Европы «Цюрих» занимает последнее место.

Более того, из 13 матчей чемпионата Швейцарии команда проиграла в семи. Да и 24 пропущенных мяча вызывают неподдельную тревогу.

Коллектив уступил во всех четырех турах данной стадии Лиги Европы — «Арсеналу» (1:2) дома, нынешнему соперника в гостях (1:2) и дважды ПСВ (1:5 и 0:5).

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В 13 последних матчах во всех турнирах команда не знает побед, хотя в последних трех играх у нее только одно поражение.

«Будё-Глимт»

«Будё-Глимт» находится на 3-м месте в своем квартете. У него четыре очка, что на три меньше, чем у второго ПСВ, который он еще может теоретически обойти.

Главным бичом норвежцев является ненадежная оборона. В четырех матчах Лиги Европы команда пропустила 6 мячей.

Предыдущий тур своего чемпионата «Буде-Глимт» провел продуктивно. Дома команда разгромила «Кристиансунд» (5:0).

Сейчас у коллектива проглядывается неплохая форма, ведь в трех из четырех последних матчах во всех турнирах он выиграл, причем с крупным счетом.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Будё-Глимт» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.