«Хартс» сыграет на своем поле с РФШ в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. «Хартс» — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хартс»

«Хартс» находится на третьем месте в своем квартете. Так что шотландцам нужно и самим побеждать, и ждать осечки от «Фиорентины».

Показатели у «сердец» ужасающие. Забив всего 3 мяча, в свои ворота шотландцы пропустили 12 раз.

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Предыдущий тур своего чемпионата «Хартс» не может записать себе в актив. Команда дала бой «Селтику», но в итоге все же уступила со счетом 3:4.

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«Хартс» наверняка постарается активно сыграть в атаке. Тем паче, в рижском поединке «сердца» были сильнее (0:2).

РФШ

Рижане являются андердогом группы. Команда набрала всего два очка, забив лишь один мяч.

Шансов на 2 место в квартете у латвийцев откровенно мало. Между тем, дать бой шотландцам команда уж точно способна.

Вот и свой последний поединок команда провела удачно. РФШ на выезде разгромил «Супер Нову» (0:4).

Нет сомнений, что рижане будут действовать вторым номером. Основной расчет будет сделан на контратаки.

Прогноз и ставка

На победу «Хартса» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу РФШ — за 4.80.

Шотландцам нужно исключительно побеждать . Рижане выглядят слабее оппонента.

Хозяева наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Хартса» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.