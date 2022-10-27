«Хартс»
«Хартс» находится на третьем месте в своем квартете. Так что шотландцам нужно и самим побеждать, и ждать осечки от «Фиорентины».
Показатели у «сердец» ужасающие. Забив всего 3 мяча, в свои ворота шотландцы пропустили 12 раз.
Коэффициенты матча Хартс — РФШ
Предыдущий тур своего чемпионата «Хартс» не может записать себе в актив. Команда дала бой «Селтику», но в итоге все же уступила со счетом 3:4.
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«Хартс» наверняка постарается активно сыграть в атаке. Тем паче, в рижском поединке «сердца» были сильнее (0:2).
РФШ
Рижане являются андердогом группы. Команда набрала всего два очка, забив лишь один мяч.
Шансов на 2 место в квартете у латвийцев откровенно мало. Между тем, дать бой шотландцам команда уж точно способна.
Вот и свой последний поединок команда провела удачно. РФШ на выезде разгромил «Супер Нову» (0:4).
Нет сомнений, что рижане будут действовать вторым номером. Основной расчет будет сделан на контратаки.
Прогноз и ставка
На победу «Хартса» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу РФШ — за 4.80.
Шотландцам
Хозяева наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Хартса» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.