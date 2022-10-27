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    «Сердца» начнут без увертюр

    «Хартс» — РФШ. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 27 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хартс» — РФШ
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    «Хартс»
    «Хартс» сыграет на своем поле с РФШ в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. «Хартс» — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа A 27 Октября 2022 года
    Хартс
  • Эдинбург
    •  Хартс 22:00 РФШ РФШ
  • Рига
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    «Хартс»

    «Хартс» находится на третьем месте в своем квартете. Так что шотландцам нужно и самим побеждать, и ждать осечки от «Фиорентины».

    Показатели у «сердец» ужасающие. Забив всего 3 мяча, в свои ворота шотландцы пропустили 12 раз.

    Коэффициенты матча Хартс — РФШ

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    Предыдущий тур своего чемпионата «Хартс» не может записать себе в актив. Команда дала бой «Селтику», но в итоге все же уступила со счетом 3:4.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Хартс» наверняка постарается активно сыграть в атаке. Тем паче, в рижском поединке «сердца» были сильнее (0:2).

    РФШ

    Рижане являются андердогом группы. Команда набрала всего два очка, забив лишь один мяч.

    Шансов на 2 место в квартете у латвийцев откровенно мало. Между тем, дать бой шотландцам команда уж точно способна.

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    • Вот и свой последний поединок команда провела удачно. РФШ на выезде разгромил «Супер Нову» (0:4).

    Нет сомнений, что рижане будут действовать вторым номером. Основной расчет будет сделан на контратаки.

    Прогноз и ставка

    На победу «Хартса» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу РФШ — за 4.80.

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    Шотландцам нужно исключительно побеждать. Рижане выглядят слабее оппонента.

    Хозяева наверняка начнут матч активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Хартса» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

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    «Хартс» — РФШ: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. «Сердца» начнут без увертюр
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