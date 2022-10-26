В 34-м туре бразильской Серии А «Фламенго» на своем поле сыграет против «Сантоса». Поединок пройдет в ночь на 26 октября и начнется в 03:45 по мск. «Фламенго» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фламенго»

«Фламенго» проводит отличный сезон. Недавно команда завоевала национальный Кубок, а также пробилась в финал Кубка Либертадрес, где через пару дней сыграет против соотечественников из «Атлетико Паранаэнсе».

В чемпионате Бразилии «стервятники» не претендуют на победу, но вполне могут стать призерами. За пять туров до финиша они с 58 очками идут третьими, много проигрывая лидеру, а от второй позиции отстают лишь на три балла.

К данному поединку клуб из Рио-де-Жанейро подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, в которой четыре встречи выиграл. В прошлом же туре первенства он одолел в гостях «Америку Минейро» со счетом 2:1.

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На своей арене в текущем чемпионате «Фламенго» выступает очень даже неплохо, выиграв десять игр из 16 проведенных при трех мировых и трех фиаско.

«Сантос»

«Сантос» не так успешен в этом сезоне и ведет борьбу только за попадание в южноамериканский Кубок. На текущий момент коллектив находится на заветной 12 позиции, но 13 строку обходит лишь на два пункта.

«Рыбы» слабо проводят свой финишный отрезок, проиграв шесть матчей чемпионата из десяти. Помимо этого, они также в этот период расписали одну мировую и трижды победили.

В минувшем туре Серии А «черно-белые» на своей территории уступили со счетом 0:1 «Коринтиансу», а до этого дважды выиграли, но оба раза у команд, которые находятся ниже в турнирке.

Вне родных стен в текущем первенстве «Сантос» смог выиграть лишь три поединка из 16 проведенных, семь встреч он проиграл и шесть матчей завершил миром.

В первом круге на поле «Сантоса» выиграл «Фламенго» со счетом 2:1. И данная виктория стала для «стервятников» четвертой за последние пять матчей над «рыбами».

Прогноз и ставка на «Фламенго» — «Сантос»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фламенго» предлагают — 1.66.

На викторию «Сантоса» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.82.

В преддверии финала Кубка Либертадорес «Фламенго» наверняка побережет силы и сыграет в экономном режиме с этом поединке, что и должно сказаться на результативности матча.