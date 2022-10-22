«Вальядолид»
«Вальядолид» пока скорее борется за выживание в элите испанского футбола. На текущий момент команда находится на 11 месте в таблице.
Основная проблема лежит в области реализации. В 10 матчах игроки коллектива забили 10 мячей.
Коэффициенты матча Вальядолид — Реал Сосьедад
В своем последнем поединке «Вальядолид» не разочаровал. На своем поле клуб разгромил «Сельту» с результатом 4:1.
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Эта победа — единственная в трех последних матчах. Также у команды два выигрыша в семи последних поединках при четырех поражениях.
«Реал Сосьедад»
Предыдущий тур своего чемпионата «Реал Сосьедад» снова провел удачно. На своем поле был обыгран «Сельту» (2:1).
Сейчас баски занимает третье место в топ-4, уступая второй «Барселоне» по разнице мячей, у которой матч в запасе. Отрыв от 5-й строчки составляет два очка.
На сегодня у клуба из Сен-Себастьяна победная серия из восьми поединков во всех турнирах — он в превосходной форме.
Такие результаты также позволили коллективу выйти в плей-офф Лиги Европы, где он в качестве лидера на три очка опережает «Манчестер Юнайтед».
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — «Реал Сосьедад» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,70.