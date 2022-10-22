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    Удержится ли «Реал Сосьедад» в топ-4?

    «Вальядолид» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, Примера, 22 октября 2022 года

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    «Реал Сосьедад» идет на 3 месте
    «Вальядолид» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 октября, начало — в 17:15 мск. «Вальядолид» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Октября 2022 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 17:15 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» пока скорее борется за выживание в элите испанского футбола. На текущий момент команда находится на 11 месте в таблице.

    Основная проблема лежит в области реализации. В 10 матчах игроки коллектива забили 10 мячей.

    Коэффициенты матча Вальядолид — Реал Сосьедад

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    В своем последнем поединке «Вальядолид» не разочаровал. На своем поле клуб разгромил «Сельту» с результатом 4:1.

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    Эта победа — единственная в трех последних матчах. Также у команды два выигрыша в семи последних поединках при четырех поражениях.

    «Реал Сосьедад»

    Предыдущий тур своего чемпионата «Реал Сосьедад» снова провел удачно. На своем поле был обыгран «Сельту» (2:1).

    Сейчас баски занимает третье место в топ-4, уступая второй «Барселоне» по разнице мячей, у которой матч в запасе. Отрыв от 5-й строчки составляет два очка.

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    • На сегодня у клуба из Сен-Себастьяна победная серия из восьми поединков во всех турнирах — он в превосходной форме.

    Такие результаты также позволили коллективу выйти в плей-офф Лиги Европы, где он в качестве лидера на три очка опережает «Манчестер Юнайтед».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Реал Сосьедад» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,70.

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    «Вальядолид» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Реал Сосьедад» в топ-4?
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