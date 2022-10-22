«Вальядолид» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 октября, начало — в 17:15 мск. «Вальядолид» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид» пока скорее борется за выживание в элите испанского футбола. На текущий момент команда находится на 11 месте в таблице.

Основная проблема лежит в области реализации. В 10 матчах игроки коллектива забили 10 мячей.

Коэффициенты матча Вальядолид — Реал Сосьедад 1X2Новым игрокам 3.653.402.07Фрибет$40

В своем последнем поединке «Вальядолид» не разочаровал. На своем поле клуб разгромил «Сельту» с результатом 4:1.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Эта победа — единственная в трех последних матчах. Также у команды два выигрыша в семи последних поединках при четырех поражениях.

«Реал Сосьедад»

Предыдущий тур своего чемпионата «Реал Сосьедад» снова провел удачно. На своем поле был обыгран «Сельту» (2:1).

Сейчас баски занимает третье место в топ-4, уступая второй «Барселоне» по разнице мячей, у которой матч в запасе. Отрыв от 5-й строчки составляет два очка.

На сегодня у клуба из Сен-Себастьяна победная серия из восьми поединков во всех турнирах — он в превосходной форме.

Такие результаты также позволили коллективу выйти в плей-офф Лиги Европы, где он в качестве лидера на три очка опережает «Манчестер Юнайтед».

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Реал Сосьедад» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,70.