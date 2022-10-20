«Альмерия»
«Альмерия» пасет задних. Она занимает 18-е место с 7 очками на счету. В ее активе всего 2 победы в нынешнем сезоне при 6 поражениях.
За 9 туров команда пропустила 15 голов, а имея 8 забитых, она является лишь третьей с конца по этому показателю.
Коэффициенты матча Альмерия — Жирона
В прошлом туре хозяева проиграли 1:3 «Бетису». До этого с тем же счетом «Альмерия» выиграла у «Райо Вальекано». В конце сентября она крупно уступила «Атлетику» (0:4).
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Все две победы в этом сезоне «Альмерия» одержала на домашнем стадионе.
«Жирона»
У «Жироны» на один пункт больше. Она расположилась на две строчки выше. По победам у гостей те же 2 результата, но при этом на одно поражение меньше.
До этого поединка «Жирона» не смогла выиграть в четырех матчах подряд. У нее 3 поражения и одна ничья.
«Жирондинцы» проиграли «Бетису» 1:2. Также они пропустили 5 мячей от «Реал Сосьедада» и уступили со счетом 3:5. С результатом 1:2 команда потерпела поражение от «Атлетико».
В прошлом туре «Жирона» встречалась с «Кадисом» на своем поле и разошлась с ним мировой 1:1.
Прогноз и ставка
Котировки на команды почти одинаковые — 2.65 на «Жирону» и 2.80 на «Альмерию». Коэффициент 3.30 стоит на ничью.
Обе команды много пропускают. Ни в одном матче они не ушли с поля без результативных ошибок.
Последние поединки с участием обеих имели тотал больше 2.5. Ставка — обе забьют (да) и тотал больше 2.5 за 2.50.