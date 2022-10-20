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    «Альмерия» и «Жирона» устроят размен?

    «Альмерия» — «Жирона». Ставки (к. 2.50) и прогноз на футбол, Примера, 20 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Жирона»
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    Кристиан Стуани
    В матче 10-го тура Примеры «Альмерия» примет «Жирону». Событие запланировано на 20 октября 20:00 мск. «Альмерия» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Октября 2022 года
    Альмерия
  • Альмерия
    •  Альмерия 20:00 Жирона Жирона
  • Испания. Примера
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    «Альмерия»

    «Альмерия» пасет задних. Она занимает 18-е место с 7 очками на счету. В ее активе всего 2 победы в нынешнем сезоне при 6 поражениях.

    За 9 туров команда пропустила 15 голов, а имея 8 забитых, она является лишь третьей с конца по этому показателю.

    Коэффициенты матча Альмерия — Жирона

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    В прошлом туре хозяева проиграли 1:3 «Бетису». До этого с тем же счетом «Альмерия» выиграла у «Райо Вальекано». В конце сентября она крупно уступила «Атлетику» (0:4).

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    Все две победы в этом сезоне «Альмерия» одержала на домашнем стадионе.

    «Жирона»

    У «Жироны» на один пункт больше. Она расположилась на две строчки выше. По победам у гостей те же 2 результата, но при этом на одно поражение меньше.

    До этого поединка «Жирона» не смогла выиграть в четырех матчах подряд. У нее 3 поражения и одна ничья.

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    • «Жирондинцы» проиграли «Бетису» 1:2. Также они пропустили 5 мячей от «Реал Сосьедада» и уступили со счетом 3:5. С результатом 1:2 команда потерпела поражение от «Атлетико».

    В прошлом туре «Жирона» встречалась с «Кадисом» на своем поле и разошлась с ним мировой 1:1.

    Прогноз и ставка

    Котировки на команды почти одинаковые — 2.65 на «Жирону» и 2.80 на «Альмерию». Коэффициент 3.30 стоит на ничью.

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    Обе команды много пропускают. Ни в одном матче они не ушли с поля без результативных ошибок.

    Последние поединки с участием обеих имели тотал больше 2.5. Ставка — обе забьют (да) и тотал больше 2.5 за 2.50.

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    «Альмерия» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 20.10.2022. Прогнозы на футбол. «Альмерия» и «Жирона» устроят размен?
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