В матче 10-го тура Примеры «Альмерия» примет «Жирону». Событие запланировано на 20 октября 20:00 мск. «Альмерия» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия» пасет задних. Она занимает 18-е место с 7 очками на счету. В ее активе всего 2 победы в нынешнем сезоне при 6 поражениях.

За 9 туров команда пропустила 15 голов, а имея 8 забитых, она является лишь третьей с конца по этому показателю.

Коэффициенты матча Альмерия — Жирона 1X2Новым игрокам 2.603.252.80Фрибет$40

В прошлом туре хозяева проиграли 1:3 «Бетису». До этого с тем же счетом «Альмерия» выиграла у «Райо Вальекано». В конце сентября она крупно уступила «Атлетику» (0:4).

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Все две победы в этом сезоне «Альмерия» одержала на домашнем стадионе.

«Жирона»

У «Жироны» на один пункт больше. Она расположилась на две строчки выше. По победам у гостей те же 2 результата, но при этом на одно поражение меньше.

До этого поединка «Жирона» не смогла выиграть в четырех матчах подряд. У нее 3 поражения и одна ничья.

«Жирондинцы» проиграли «Бетису» 1:2. Также они пропустили 5 мячей от «Реал Сосьедада» и уступили со счетом 3:5. С результатом 1:2 команда потерпела поражение от «Атлетико».

В прошлом туре «Жирона» встречалась с «Кадисом» на своем поле и разошлась с ним мировой 1:1.

Прогноз и ставка

Котировки на команды почти одинаковые — 2.65 на «Жирону» и 2.80 на «Альмерию». Коэффициент 3.30 стоит на ничью.

Обе команды много пропускают. Ни в одном матче они не ушли с поля без результативных ошибок.

Последние поединки с участием обеих имели тотал больше 2.5. Ставка — обе забьют (да) и тотал больше 2.5 за 2.50.