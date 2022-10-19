«Ганновер»
«Ганновер» на текущий момент находится на 5 месте во Второй Бундеслиге. Причем отставание от лидера некритичное.
Команда не балует стабильностью результатов. Впрочем, «Ганновер» наверняка поборется за повышение в классе.
Коэффициенты матча Ганновер-96 — Боруссия Д
В своем последнем поединке «Ганновер» добыл три очка. Дома была уверенно обыграна «Арминия» (2:0).
«Ганновер» исторически сложно противостоит дортмундцам. Из пяти последних очных поединков команда праздновала победу лишь однажды при трех поражениях.
«Боруссия» Д
Дортмундцы все мечтают о Серебряной салатнице. Однако сейчас команда находится на 8 месте в таблице Бундеслиги.
Главным бичом команды является реализация. В 10 турах чемпионата игроки «Боруссии» Д забили всего 13 мячей.
Да и оборона команды частенько дает сбои. Пропущено уже 14 мячей, что многовато для столь амбициозного клуба.
«Боруссия» Д в своем последнем матче вновь удручила. На выезде дортмундцы уступили «Униону» (2:0).
Прогноз и ставка
На победу «Боруссии» Д в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 5.15, а победу «Ганновера» — за 7.00.
«Ганноверу» может банально не хватить класса. «Боруссия» Д
Дортмундцы на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.15.