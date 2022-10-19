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    В Ганновере забьют не все

    «Ганновер» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Кубок Германии, 19 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ганновер» — «Боруссия» Д
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    Юссуфа Мукоко
    «Ганновер» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 19 октября, начало — в 19:00 мск. «Ганновер» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 19 Октября 2022 года
    Ганновер-96
  • Ганновер
    •  Ганновер-96 19:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Ганновер»

    «Ганновер» на текущий момент находится на 5 месте во Второй Бундеслиге. Причем отставание от лидера некритичное.

    Команда не балует стабильностью результатов. Впрочем, «Ганновер» наверняка поборется за повышение в классе.

    Коэффициенты матча Ганновер-96 — Боруссия Д

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    В своем последнем поединке «Ганновер» добыл три очка. Дома была уверенно обыграна «Арминия» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Ганновер» исторически сложно противостоит дортмундцам. Из пяти последних очных поединков команда праздновала победу лишь однажды при трех поражениях.

    «Боруссия» Д

    Дортмундцы все мечтают о Серебряной салатнице. Однако сейчас команда находится на 8 месте в таблице Бундеслиги.

    Главным бичом команды является реализация. В 10 турах чемпионата игроки «Боруссии» Д забили всего 13 мячей.

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    • Да и оборона команды частенько дает сбои. Пропущено уже 14 мячей, что многовато для столь амбициозного клуба.

    «Боруссия» Д в своем последнем матче вновь удручила. На выезде дортмундцы уступили «Униону» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» Д в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 5.15, а победу «Ганновера» — за 7.00.

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    «Ганноверу» может банально не хватить класса. «Боруссия» Д постарается улучшить реализацию.

    Дортмундцы на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.15.

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    «Ганновер» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 19.10.2022. Прогнозы на футбол. В Ганновере забьют не все
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