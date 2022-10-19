«Ганновер» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 19 октября, начало — в 19:00 мск. «Ганновер» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ганновер»

«Ганновер» на текущий момент находится на 5 месте во Второй Бундеслиге. Причем отставание от лидера некритичное.

Команда не балует стабильностью результатов. Впрочем, «Ганновер» наверняка поборется за повышение в классе.

Коэффициенты матча Ганновер-96 — Боруссия Д 1X2Новым игрокам 7.005.101.40Фрибет$40

В своем последнем поединке «Ганновер» добыл три очка. Дома была уверенно обыграна «Арминия» (2:0).

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«Ганновер» исторически сложно противостоит дортмундцам. Из пяти последних очных поединков команда праздновала победу лишь однажды при трех поражениях.

«Боруссия» Д

Дортмундцы все мечтают о Серебряной салатнице. Однако сейчас команда находится на 8 месте в таблице Бундеслиги.

Главным бичом команды является реализация. В 10 турах чемпионата игроки «Боруссии» Д забили всего 13 мячей.

Да и оборона команды частенько дает сбои. Пропущено уже 14 мячей, что многовато для столь амбициозного клуба.

«Боруссия» Д в своем последнем матче вновь удручила. На выезде дортмундцы уступили «Униону» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Боруссии» Д в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 5.15, а победу «Ганновера» — за 7.00.

«Ганноверу» может банально не хватить класса. «Боруссия» Д постарается улучшить реализацию .

Дортмундцы на голову сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.15.