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    Избежит ли «Вулверхэмптон» падения в зону вылета?

    «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Ставки (к. 2.87) и прогноз на футбол, АПЛ, 18 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»
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    «Вулверхэмптон» прервал серию неудач в прошлом туре
    18 октября в Лондоне состоится матч 12-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптоном». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Октября 2022 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 22:15 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» в турнирной таблице АПЛ разместился на 13 позиции. У лондонцев на счету 10 зачетных пунктов и отрыв от опасной зоны в два балла.

    Пока за всю турнирную дистанцию «Стекольщики» смогли отпраздновать две виктории, а еще они по три раза уступали и делили очки со своими оппонентами. Причем забили уже десять мячей при 12 пропущенных.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Вулверхэмптон

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    В позапрошлом туре первенства «орлы» на своей арене переиграли «Лидс» со счетом 2:1. И данной викторией они прервали свою серию без побед, которая на тот момент состояла из четырех встреч, где две были проиграны.

    Все прогнозы на АПЛ

    В прошлом поединке английского чемпионата коллектив довольствовался ничьей на выезде против «Лестера» (0:0).

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» за 10 матчей Премьер-лиги набрал только 9 очков и расположился аккурат над зоной вылета. Однако от опасной позиции команду отделят лишь балл.

    До прошлого тура «Оранжево-черные» проиграли три матча кряду с общим счетом 0:8. Они пропустили три безответных мяча от «Манчестер Сити», два — от «Вест Хэма» и снова три — от «Челси».

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    • Из-за столь низких результатов еще перед фиаско против «Синих» клуб объявил об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера, обязанности которого исполняет Стивен Дэвис.

    Неудачи прервались в прошлом туре, когда коллектив обыграл на своем поле «Ноттингем Форест» (1:0), благодаря чему поднялся из зоны вылета.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,87.

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    «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 18.10.2022. Прогнозы на футбол. Избежит ли «Вулверхэмптон» падения в зону вылета?
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