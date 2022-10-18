18 октября в Лондоне состоится матч 12-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптоном». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» в турнирной таблице АПЛ разместился на 13 позиции. У лондонцев на счету 10 зачетных пунктов и отрыв от опасной зоны в два балла.

Пока за всю турнирную дистанцию «Стекольщики» смогли отпраздновать две виктории, а еще они по три раза уступали и делили очки со своими оппонентами. Причем забили уже десять мячей при 12 пропущенных.

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Вулверхэмптон 1X2Новым игрокам 2.173.303.50Фрибет$40

В позапрошлом туре первенства «орлы» на своей арене переиграли «Лидс» со счетом 2:1. И данной викторией они прервали свою серию без побед, которая на тот момент состояла из четырех встреч, где две были проиграны.

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В прошлом поединке английского чемпионата коллектив довольствовался ничьей на выезде против «Лестера» (0:0).

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» за 10 матчей Премьер-лиги набрал только 9 очков и расположился аккурат над зоной вылета. Однако от опасной позиции команду отделят лишь балл.

До прошлого тура «Оранжево-черные» проиграли три матча кряду с общим счетом 0:8. Они пропустили три безответных мяча от «Манчестер Сити», два — от «Вест Хэма» и снова три — от «Челси».

Из-за столь низких результатов еще перед фиаско против «Синих» клуб объявил об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера, обязанности которого исполняет Стивен Дэвис.

Неудачи прервались в прошлом туре, когда коллектив обыграл на своем поле «Ноттингем Форест» (1:0), благодаря чему поднялся из зоны вылета.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,87.