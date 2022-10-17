«Ривер Плейт» сыграет на своем поле против «Росарио Сентраль» в рамках 26-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 17 октября, начало — в 02:30 мск. «Ривер Плейт» — «Росарио Сентраль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» за два тура до завершения чемпионата занимает четвертое место в таблице, набрав в 25-ти матчах 44 очка.

Чисто математические шансы финишировать первым у клуба из Буэнос-Айреса еще остаются, но на самом деле это почти нереальный сценарий.

На этой неделе «Ривер Плейт» объявил о том, что сразу после завершения сезона команду покинет главный тренер Марсело Гальярдо. Уходит эпоха — и в данном случае это не пафосные слова.

«Ривер Плейт» набрал неплохой ход на финише, выиграв четыре предыдущих матча и забив при этом 11 мячей (пропустил — лишь один).

«Росарио Сентраль»

«Росарио Сентраль» тем временем находится всего лишь на 23-й строчке после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.

Команда Карлоса Тевеса выиграла лишь один из 12-ти предыдущих матчей. Еще в начале сентября ей удалось одержать победу над «Тальерс Кордоба».

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Но также стоит отметить, что на этом отрезке «Росарио Сентраль» восемь раз сыграл вничью.

Четыре из шести предыдущих матчей «Росарио Сентраль» на выезде завершились вничью.

Прогноз и ставка

На «Ривер Плейт» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Росарио Сентраль» — за 7.50.

Главная мотивация игроков «Ривера» в оставшихся матчах — красиво попрощаться с Гальярдо, благодаря которому клуб выигрывал чемпионат и становился победителем Кубка Либертадорес.

Ну и вообще, не своем поле «Ривер Плейт» старается не расстраивать болельщиков.

Ставка — победа «Ривер Плейт» + тотал матча больше 2,5 за 2.20.