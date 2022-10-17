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    «Ривер Плейт» обыграет команду Тевеса и продлит победную серию?

    «Ривер Плейт» — «Росарио Сентраль». Прогноз (к. 2.20) и ставки на чемпионат Аргентины 17 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Росарио Сентраль»
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    Победная серия «Ривер Плейт» составляет уже четыре матча
    «Ривер Плейт» сыграет на своем поле против «Росарио Сентраль» в рамках 26-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 17 октября, начало — в 02:30 мск. «Ривер Плейт» — «Росарио Сентраль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» за два тура до завершения чемпионата занимает четвертое место в таблице, набрав в 25-ти матчах 44 очка.

    Чисто математические шансы финишировать первым у клуба из Буэнос-Айреса еще остаются, но на самом деле это почти нереальный сценарий.

    На этой неделе «Ривер Плейт» объявил о том, что сразу после завершения сезона команду покинет главный тренер Марсело Гальярдо. Уходит эпоха — и в данном случае это не пафосные слова.

    «Ривер Плейт» набрал неплохой ход на финише, выиграв четыре предыдущих матча и забив при этом 11 мячей (пропустил — лишь один).

    «Росарио Сентраль»

    «Росарио Сентраль» тем временем находится всего лишь на 23-й строчке после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.

    Команда Карлоса Тевеса выиграла лишь один из 12-ти предыдущих матчей. Еще в начале сентября ей удалось одержать победу над «Тальерс Кордоба».

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    Но также стоит отметить, что на этом отрезке «Росарио Сентраль» восемь раз сыграл вничью.

    Четыре из шести предыдущих матчей «Росарио Сентраль» на выезде завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Ривер Плейт» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Росарио Сентраль» — за 7.50.

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    Главная мотивация игроков «Ривера» в оставшихся матчах — красиво попрощаться с Гальярдо, благодаря которому клуб выигрывал чемпионат и становился победителем Кубка Либертадорес.

    Ну и вообще, не своем поле «Ривер Плейт» старается не расстраивать болельщиков.

    Ставка — победа «Ривер Плейт» + тотал матча больше 2,5 за 2.20.

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    «Ривер Плейт» — «Росарио Сентраль»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 17.10.2022. Прогнозы на футбол. «Ривер Плейт» обыграет команду Тевеса и продлит победную серию?
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