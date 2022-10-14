«Минай»
«Минай» стартовал, в целом, на своем уровне. Команда Владимира Шарана явно будет бороться лишь за выживание.
В минувшем туре «Минай» добыл один балл. На выезде команда не смогла справиться с «Кривбассом» (0:0).
Вот только с реализацией у закарпатцев получается не столь успешно. В 6 матчах забито всего 4 мяча.
«Минай» сложно играет с ровенчанами. Из пяти очных дуэлей выиграно и проиграно по две.
«Верес»
Подопечные Юрия Вирта выглядят весьма симпатично. 6 место при неплохой игре — вполне приемлемая диспозиция.
Причем «Верес» выделяется именно слаженностью игровых связей. Вирт не один месяц конструировал крепкий механизм.
Правда, минувший тур «Верес» откровенно провалил. Дома ровенчане уступили «Металлисту» (1:2).
В составе команды стоит отметить Дмитрия Клеца. В его активе уже три точных удара в чемпионате.
Прогноз и ставка
На победу «Вереса» в этом матче можно поставить за 2.48, ничью букмекеры предлагают взять за 3.05, а победу «Миная» — за 3.10.
«Минай»
«Верес» выглядит достаточно монолитно.
«Верес» выглядит сильнее, к тому же у закарпатцев имеются проблемы с реализацией. Наши прогноз и ставка — Победа «Вереса» с коэффициентом 2.48.