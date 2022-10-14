«Минай» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 октября, начало — в 13:00 мск. «Минай» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минай»

«Минай» стартовал, в целом, на своем уровне. Команда Владимира Шарана явно будет бороться лишь за выживание.

В минувшем туре «Минай» добыл один балл. На выезде команда не смогла справиться с «Кривбассом» (0:0).

Вот только с реализацией у закарпатцев получается не столь успешно. В 6 матчах забито всего 4 мяча.

Все прогнозы на футбол

«Минай» сложно играет с ровенчанами. Из пяти очных дуэлей выиграно и проиграно по две.

«Верес»

Подопечные Юрия Вирта выглядят весьма симпатично. 6 место при неплохой игре — вполне приемлемая диспозиция.

Причем «Верес» выделяется именно слаженностью игровых связей. Вирт не один месяц конструировал крепкий механизм.

Правда, минувший тур «Верес» откровенно провалил. Дома ровенчане уступили «Металлисту» (1:2).

В составе команды стоит отметить Дмитрия Клеца. В его активе уже три точных удара в чемпионате.

Прогноз и ставка

На победу «Вереса» в этом матче можно поставить за 2.48, ничью букмекеры предлагают взять за 3.05, а победу «Миная» — за 3.10.

«Минай» испытывает трудности в плане реализации .

«Верес» выглядит достаточно монолитно.

«Верес» выглядит сильнее, к тому же у закарпатцев имеются проблемы с реализацией. Наши прогноз и ставка — Победа «Вереса» с коэффициентом 2.48.