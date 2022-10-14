ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед Салах«Рейнджерс» — «Ливерпуль». Онлайн Казуёси МиураСердцем не стареть. «Король Кадзу» и еще 7 самых старых футболистов в истории Лионель МессиВозвращение настоящего Месси: «ПСЖ» и «Барселона» начинают новое сражение за аргентинскую легенду
  • 21:41
    • «Наполи» обыграл «Аякс» и вышел в 1/8 финала ЛЧ, у Хвичи гол и аассист
  • 21:18
    • Фирмино и Нуньес сыграют в атаке «Ливерпуля» против «Рейнджерс»
  • 20:54
    • Стартовые составы на матч Лиги Чемпионов «Барселона» — «Интер»
  • 22:46
    • Лопетеги отказался возглавить «Вулверхэмптон»
  • 22:14
    • Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Северсталь»
  • 21:55
    • Шкриньяр: Это будет очень трудный матч против «Барселоны»
  • 21:43
    • «Атлетико» и «Брюгге» разошлись миром в 4-м туре Лиге Чемпионов
    Все новости спорта

    «Минай» ждет неудача

    «Минай» — «Верес». Прогноз, ставка (к. 2.48) на футбол, УПЛ, 14 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Минай Прогнозы на Верес
    Прогноз и ставки на «Минай» — «Верес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Селезнев
    «Минай» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 октября, начало — в 13:00 мск. «Минай» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 14 Октября 2022 года
    Минай
  • Минай
    •  Минай 13:00 Верес Верес
  • Ровно
    •

    «Минай»

    «Минай» стартовал, в целом, на своем уровне. Команда Владимира Шарана явно будет бороться лишь за выживание.

    В минувшем туре «Минай» добыл один балл. На выезде команда не смогла справиться с «Кривбассом» (0:0).

    Вот только с реализацией у закарпатцев получается не столь успешно. В 6 матчах забито всего 4 мяча.

    Все прогнозы на футбол

    «Минай» сложно играет с ровенчанами. Из пяти очных дуэлей выиграно и проиграно по две.

    «Верес»

    Подопечные Юрия Вирта выглядят весьма симпатично. 6 место при неплохой игре — вполне приемлемая диспозиция.

    Причем «Верес» выделяется именно слаженностью игровых связей. Вирт не один месяц конструировал крепкий механизм.

  • «Анфан террибль». Пытаясь удержать Мбаппе, «ПСЖ» породил монстра
  • Избалованный ребенок «ПСЖ» рискует развалить команду Галтье из-за вражды с Неймаром и глупых ссор
  • Вчера

    • Правда, минувший тур «Верес» откровенно провалил. Дома ровенчане уступили «Металлисту» (1:2).

    В составе команды стоит отметить Дмитрия Клеца. В его активе уже три точных удара в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вереса» в этом матче можно поставить за 2.48, ничью букмекеры предлагают взять за 3.05, а победу «Миная» — за 3.10.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Минай» испытывает трудности в плане реализации.

    «Верес» выглядит достаточно монолитно.

    «Верес» выглядит сильнее, к тому же у закарпатцев имеются проблемы с реализацией. Наши прогноз и ставка — Победа «Вереса» с коэффициентом 2.48.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.30
  • Прогноз на матч Сармиенто — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Монреаль — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Коринтианс — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 03:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колорадо — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Витязь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бетис — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карабах — Олимпиакос
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нант — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Минай» — «Верес»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 14.10.2022. Прогнозы на футбол. «Минай» ждет неудача
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры