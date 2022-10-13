ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Анфан террибль». Пытаясь удержать Мбаппе, «ПСЖ» породил монстра Пауло Дибала Переоцененные и недооцененные. Лукаку, Гризманн, Дибала и еще 10 самых противоречивых игроков «Реал» — один из лидеров Ла Лиги «Барселона» vs «Реал». Перед битвой
  • 00:08
    • ПСЖ не удержал победу над «Бенфикой»
  • 00:02
    • Гол Рюдигера спас «Реал» от поражения
    Все новости спорта

    Оппоненты выдадут верховую встречу

    «Бетис» — «Рома». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Бетис Прогнозы на Рому Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Рома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома» — «Бетис»
    В четверг, 13 октября, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» в четвертом туре группового этапа Лиги конференций испанский «Бетис» сыграет против итальянской «Ромы». Начало — в 19:45 по мск. «Бетис» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа C 13 Октября 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 19:45 Рома Рома
  • Рим
    •

    «Бетис»

    «Бетис» в последнее время неплохо выступает как на внутренней арене, так и на международной. Так, например, в прошлом сезоне он добрался до 1/8 финала Лиги Европы, где проиграл будущему победителю.

    В минувшем чемпионате Испании он боролся за Лигу чемпионов, но в итоге смог получить билет только в ЛЕ, где выиграл все три проведенные игры в групповом этапе и почти обеспечил себе выход в плей-офф.

    Коэффициенты матча Бетис — Рома

    1X2Новым игрокам
  • 2.603.352.75Фрибет$40
    •

    Начали «огурцы» с легкой выездной победы над финским ХИКом 2:0, после чего дома не без труда переиграли болгарский «Лудогорец» 3:2, а в минувшем туре одолели на выезде как раз «Рому» 2:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В преддверии данной встречи севильцы расписали выездную мировую 0:0 с «Вальядолидом» в чемпионате Испании, где они пока идут пятыми, но незначительно отстают от третьей позиции.

    «Рома»

    «Рома» в прошлом сезоне смогла завоевать трофей дебютной Лиги конференций, обыграв в финальной поединке нидерландский «Фейеноорд» со счетом 1:0.

    В текущем же розыгрыше Лиги Европы римляне после первого круга идут в своем квартете на третьей позиции, набрав всего лишь три очка. От второй строки они отстают всего лишь на балл.

  • Трансферный дайджест. 4 — 10 октября
  • Роналду в МЛС, Суарес тоже хочет в США, «Аякс» снова раскупают
  • 10/10/2022

    • Свое единственные пункты «волки» заработали в домашней игре с ХИКом, выиграв 3:0. А вот «Лулогорцу» и «Бетису» они проиграли с одинаковым счетом по 1:2.

    Накануне «Рома» на своем поле не без труда переиграла 2:1 «Лечче» в рамках чемпионата Италии, где она идет в турнирной таблице только шестой, но от лидера отстает всего на четыре очка.

    Между собой данные клубы провели два очных поединка, оба которых выиграл «Бетис» — 5:2 и 2:1.

    Прогноз и ставка на «Бетис» — «Рома»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 2.58.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Ромы» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.54.

    «Бетис» почти решил свой вопрос с выходом в плей-офф, а «Роме» ну никак нельзя допускать очередной осечки. В общем, ждем от этих команд активных действий в атаке и много забитых мячей.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рыбакина — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Карацев — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.09
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Байер — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бетис» — «Рома»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты выдадут верховую встречу
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры