В четверг, 13 октября, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» в четвертом туре группового этапа Лиги конференций испанский «Бетис» сыграет против итальянской «Ромы». Начало — в 19:45 по мск. «Бетис» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» в последнее время неплохо выступает как на внутренней арене, так и на международной. Так, например, в прошлом сезоне он добрался до 1/8 финала Лиги Европы, где проиграл будущему победителю.

В минувшем чемпионате Испании он боролся за Лигу чемпионов, но в итоге смог получить билет только в ЛЕ, где выиграл все три проведенные игры в групповом этапе и почти обеспечил себе выход в плей-офф.

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Начали «огурцы» с легкой выездной победы над финским ХИКом 2:0, после чего дома не без труда переиграли болгарский «Лудогорец» 3:2, а в минувшем туре одолели на выезде как раз «Рому» 2:1.

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В преддверии данной встречи севильцы расписали выездную мировую 0:0 с «Вальядолидом» в чемпионате Испании, где они пока идут пятыми, но незначительно отстают от третьей позиции.

«Рома»

«Рома» в прошлом сезоне смогла завоевать трофей дебютной Лиги конференций, обыграв в финальной поединке нидерландский «Фейеноорд» со счетом 1:0.

В текущем же розыгрыше Лиги Европы римляне после первого круга идут в своем квартете на третьей позиции, набрав всего лишь три очка. От второй строки они отстают всего лишь на балл.

Свое единственные пункты «волки» заработали в домашней игре с ХИКом, выиграв 3:0. А вот «Лулогорцу» и «Бетису» они проиграли с одинаковым счетом по 1:2.

Накануне «Рома» на своем поле не без труда переиграла 2:1 «Лечче» в рамках чемпионата Италии, где она идет в турнирной таблице только шестой, но от лидера отстает всего на четыре очка.

Между собой данные клубы провели два очных поединка, оба которых выиграл «Бетис» — 5:2 и 2:1.

Прогноз и ставка на «Бетис» — «Рома»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 2.58.

На викторию «Ромы» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.54.

«Бетис» почти решил свой вопрос с выходом в плей-офф, а «Роме» ну никак нельзя допускать очередной осечки. В общем, ждем от этих команд активных действий в атаке и много забитых мячей.