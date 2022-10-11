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    Австрийцы утвердятся в лидерах группы

    «Динамо» Загреб — «Ред Булл Зальцбург». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лига чемпионов, 11 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Загреб — «Ред Булл Зальцбург»
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    Ноа Окафор
    «Динамо» Загреб сыграет на своем поле с «Ред Булл Зальцбург» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 октября, начало — в 22:00 мск. «Динамо» Загреб — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 11 Октября 2022 года
    Динамо З
  • Загреб
    •  Динамо З 22:00 Зальцбург Зальцбург
  • Зальцбург
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    «Динамо» Загреб

    Хорваты пока находятся на дне турнирной таблицы своей группы. Правда, отставание от лидирующего «Зальцбурга» составляет всего 2 очка.

    В минувшем туре «Динамо» Загреб потерпел обидное поражение. Команда минимально уступила как раз австрийцам.

    Коэффициенты матча Динамо З — Зальцбург

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    Без кадровых проблем у динамовцев также не обходится. В лазарет находятся защитник Бошко Шутало и форвард Лука Менало.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Динамо» Загреб наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот австрийцев. Фактор своего поля в этом может помочь хорватам.

    «Ред Булл Зальцбург»

    Австрийцы на текущий момент лидируют в своем квартете. Правда, ни о каком спокойствии даже не говорится: конкуренты на хвосте.

    Дабы закрепить успех, «Ред Булл Зальцбург» должен побеждать в этой встрече. Наверняка гости будут активно атаковать.

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    • В своем последнем матче «быки» добыли викторию. В своем чемпионате на выезде «Ред Булл Зальцбург» переиграл «Альтах» (2:3).

    В этом поединке «Ред Булл Зальцбург» наверняка сыграет первым номером. Правда, беспокоит голевая статистика в Лиге чемпионов, ведь забито всего 3 мяча в трех матчах.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ред Булл Зальцбург» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Динамо» Загреб — за 2.75.

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    «Динамо» Загреб забивает слишком натужно. «Быки» наверняка активно сыграют в атаке.

    Гости смотрятся мощнее, и наверняка постараются укрепить свое лидерство в группе. Наши прогноз и ставка — Победа «Ред Булл Зальцбург» с коэффициентом 2.50.

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    «Динамо» Загреб — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Прогнозы на футбол. Австрийцы утвердятся в лидерах группы
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