«Динамо» Загреб сыграет на своем поле с «Ред Булл Зальцбург» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 октября, начало — в 22:00 мск. «Динамо» Загреб — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Загреб

Хорваты пока находятся на дне турнирной таблицы своей группы. Правда, отставание от лидирующего «Зальцбурга» составляет всего 2 очка.

В минувшем туре «Динамо» Загреб потерпел обидное поражение. Команда минимально уступила как раз австрийцам.

Коэффициенты матча Динамо З — Зальцбург 1X2Новым игрокам 2.803.352.50Фрибет$40

Без кадровых проблем у динамовцев также не обходится. В лазарет находятся защитник Бошко Шутало и форвард Лука Менало.

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«Динамо» Загреб наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот австрийцев. Фактор своего поля в этом может помочь хорватам.

«Ред Булл Зальцбург»

Австрийцы на текущий момент лидируют в своем квартете. Правда, ни о каком спокойствии даже не говорится: конкуренты на хвосте.

Дабы закрепить успех, «Ред Булл Зальцбург» должен побеждать в этой встрече. Наверняка гости будут активно атаковать.

В своем последнем матче «быки» добыли викторию. В своем чемпионате на выезде «Ред Булл Зальцбург» переиграл «Альтах» (2:3).

В этом поединке «Ред Булл Зальцбург» наверняка сыграет первым номером. Правда, беспокоит голевая статистика в Лиге чемпионов, ведь забито всего 3 мяча в трех матчах.

Прогноз и ставка

На победу «Ред Булл Зальцбург» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Динамо» Загреб — за 2.75.

«Динамо» Загреб забивает слишком натужно. «Быки» наверняка активно сыграют в атаке .

Гости смотрятся мощнее, и наверняка постараются укрепить свое лидерство в группе. Наши прогноз и ставка — Победа «Ред Булл Зальцбург» с коэффициентом 2.50.