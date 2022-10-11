«Динамо» Загреб
Хорваты пока находятся на дне турнирной таблицы своей группы. Правда, отставание от лидирующего «Зальцбурга» составляет всего 2 очка.
В минувшем туре «Динамо» Загреб потерпел обидное поражение. Команда минимально уступила как раз австрийцам.
Коэффициенты матча Динамо З — Зальцбург
Без кадровых проблем у динамовцев также не обходится. В лазарет находятся защитник Бошко Шутало и форвард Лука Менало.
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«Динамо» Загреб наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот австрийцев. Фактор своего поля в этом может помочь хорватам.
«Ред Булл Зальцбург»
Австрийцы на текущий момент лидируют в своем квартете. Правда, ни о каком спокойствии даже не говорится: конкуренты на хвосте.
Дабы закрепить успех, «Ред Булл Зальцбург» должен побеждать в этой встрече. Наверняка гости будут активно атаковать.
В своем последнем матче «быки» добыли викторию. В своем чемпионате на выезде «Ред Булл Зальцбург» переиграл «Альтах» (2:3).
В этом поединке «Ред Булл Зальцбург» наверняка сыграет первым номером. Правда, беспокоит голевая статистика в Лиге чемпионов, ведь забито всего 3 мяча в трех матчах.
Прогноз и ставка
На победу «Ред Булл Зальцбург» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Динамо» Загреб — за 2.75.
«Динамо» Загреб забивает слишком натужно. «Быки»
Гости смотрятся мощнее, и наверняка постараются укрепить свое лидерство в группе. Наши прогноз и ставка — Победа «Ред Булл Зальцбург» с коэффициентом 2.50.