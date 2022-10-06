Датский клуб «Силькеборг» в родных стенах примет румынский коллектив «Стяуа». Поединок 3-го тура Лиги конференций в группе В пройдёт в четверг, 6 октября. Начало матча в 19:45 (мск). «Силькеборг» — «Стяуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Силькеборг»

Датский клуб неудачно стартовал в основной сетке Лиги конференций. В двух матчах группового этапа «Силькеборг» потерпел два поражения. Бронзовый призёр своей страны замыкает турнирную таблицу в квартете В.

В 1-м туре скандинавы в гостях уступили бельгийскому «Андерлехту» (0:1). Во 2-м игровом дне игроки «Силькеборга» устроили голевую феерию с «молотобойцами» из «Вест Хэма». На двоих команды забили 5 голов.

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Итог поединка — 2:3. Датчане сначала вышли вперёд в этом поединке. После пропустили 3 гола. И лишь в последней 15-ти минутке поединка смогли сократить отставание в счёте. Чтобы спасти игру, времени не хватило.

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Дании «Силькеборг» расположился на 4-м месте. В матче последнего тура «шмели» одержали победу над ФК «Хорсенс» (2:1).

От лидера первенства «Раннерса» команда «Силькеборг» отстаёт на 3 очка. А от «Норшелланна» и «Виборга» всего на 1 балл.

«Стяуа»

Румынский клуб идёт в группе Лиги конференций на 3-м месте. В активе бухарестского коллектива всего 1 очко.

Единственный балл после 2-х игр, футболисты «Стяуа» заработали в домашнем матче с бельгийским «Андерлехтом» (0:0).

В стартовой игре группового этапа ФКСБ потерпел поражение на выезде от английского клуба «Вест Хэм» со счётом 1:3. К слову, в этом поединке коллектив из Румынии вел в счёте. Все голы игроки «Стяуа» пропустили в последней 20-ти минутке.

После провального старта в чемпионате Румынии «красно-синие» взялись за результат. В 12-м туре «Стяуа» вырвала победу в валидольном поединке у ФК «Арджеша» (3:2).

После победы ФКСБ поднялся в таблице на 13 место. От лидера «Фарула» отставание составляет 16 очков.

Прогноз и ставка

В этой встрече большим успехом у букмекеров пользуются хозяева. На победу команды «Силькеборг» в игре можно поставить за 1.85, ничью оценивают в 3.64, а на победу «Стяуа» — за 4.02.

Прогноз — оба клуба пока идут в этом розыгрыше Лиги конференций без побед. Соперников разделяет лишь 1 балл. Победителя в этой паре выбрать сложно. Но мы рискнём и сделаем выбор в пользу румынского коллектива. Чтобы увеличить шансы — ставим на двойной успех команды «Стяуа».

Ставка — «Стяуа» не проиграет с коэффициентом 1.92.