ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиЖертва обстоятельств. «Севилья» в беде, но спасет ли ее увольнение Хулена Лопетеги? Златан Ибрагимович быстро понял, что не сможет стать главным в «Барселоне» Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны» Криштиану РоналдуПрощание с эпохой. Цирк вокруг Роналду пора прекращать
  • 23:58
    • «Интер» минимально обыграл «Барселону» в 3-м туре ЛЧ
    Все новости спорта

    Отберёт ли «Стяуа» очки у скандинавов?

    «Силькеборг» — «Стяуа». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 3, квартет В, 6 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Силькеборг Прогнозы на Стяуа Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Силькеборг» — «Стяуа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча «Стяуа» — «Андерлехт»
    Датский клуб «Силькеборг» в родных стенах примет румынский коллектив «Стяуа». Поединок 3-го тура Лиги конференций в группе В пройдёт в четверг, 6 октября. Начало матча в 19:45 (мск). «Силькеборг» — «Стяуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа B 06 Октября 2022 года
    Силькеборг
  • Силькеборг
    •  Силькеборг 19:45 Стяуа Стяуа
  • Бухарест
    •

    «Силькеборг»

    Датский клуб неудачно стартовал в основной сетке Лиги конференций. В двух матчах группового этапа «Силькеборг» потерпел два поражения. Бронзовый призёр своей страны замыкает турнирную таблицу в квартете В.

    В 1-м туре скандинавы в гостях уступили бельгийскому «Андерлехту» (0:1). Во 2-м игровом дне игроки «Силькеборга» устроили голевую феерию с «молотобойцами» из «Вест Хэма». На двоих команды забили 5 голов.

    Коэффициенты матча Силькеборг — Стяуа

    1X2Новым игрокам
  • 1.653.855.20Фрибет$40
    •

    Итог поединка — 2:3. Датчане сначала вышли вперёд в этом поединке. После пропустили 3 гола. И лишь в последней 15-ти минутке поединка смогли сократить отставание в счёте. Чтобы спасти игру, времени не хватило.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Дании «Силькеборг» расположился на 4-м месте. В матче последнего тура «шмели» одержали победу над ФК «Хорсенс» (2:1).

    От лидера первенства «Раннерса» команда «Силькеборг» отстаёт на 3 очка. А от «Норшелланна» и «Виборга» всего на 1 балл.

    «Стяуа»

    Румынский клуб идёт в группе Лиги конференций на 3-м месте. В активе бухарестского коллектива всего 1 очко.

    Единственный балл после 2-х игр, футболисты «Стяуа» заработали в домашнем матче с бельгийским «Андерлехтом» (0:0).

    В стартовой игре группового этапа ФКСБ потерпел поражение на выезде от английского клуба «Вест Хэм» со счётом 1:3. К слову, в этом поединке коллектив из Румынии вел в счёте. Все голы игроки «Стяуа» пропустили в последней 20-ти минутке.

  • Останется ли Гвардиола в «Манчестер Сити»
  • Убедит ли клуб тренера?
  • 02/10/2022

    • После провального старта в чемпионате Румынии «красно-синие» взялись за результат. В 12-м туре «Стяуа» вырвала победу в валидольном поединке у ФК «Арджеша» (3:2).

    После победы ФКСБ поднялся в таблице на 13 место. От лидера «Фарула» отставание составляет 16 очков.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече большим успехом у букмекеров пользуются хозяева. На победу команды «Силькеборг» в игре можно поставить за 1.85, ничью оценивают в 3.64, а на победу «Стяуа» — за 4.02.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз — оба клуба пока идут в этом розыгрыше Лиги конференций без побед. Соперников разделяет лишь 1 балл. Победителя в этой паре выбрать сложно. Но мы рискнём и сделаем выбор в пользу румынского коллектива. Чтобы увеличить шансы — ставим на двойной успех команды «Стяуа».

    Ставка — «Стяуа» не проиграет с коэффициентом 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Жувентуде — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан Чжичжэнь — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Шаповалов — Джонсон
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чилич — Отте
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Гоффен — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Гарин — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Циципас — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Силькеборг» — «Стяуа»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Отберёт ли «Стяуа» очки у скандинавов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры