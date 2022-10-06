ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан Ибрагимович быстро понял, что не сможет стать главным в «Барселоне» Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны» Криштиану РоналдуПрощание с эпохой. Цирк вокруг Роналду пора прекращать «Арсенал» — единоличный лидер АПЛЛидерство «Арсенала», триумф «Ман Сити» и крах МЮ
  • 23:58
    • «Интер» минимально обыграл «Барселону» в 3-м туре ЛЧ
  • 23:58
    • «Ливерпуль» победил «Глазго Рейнджерс» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    Кто выиграет битву аутсайдеров?

    «Мольде» — «Шэмрок Роверс». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 3, квартет F, 6 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Мольде Прогнозы на Шэмрок Роверс Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Мольде» — «Шэмрок Роверс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча «Мольде» — «Юргорден». Лига конференций
    В четверг, 6 октября «Мольде» сыграет дома против «Шэмрок Роверс» в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча в квартете F начнётся в 19:45 (мск). «Мольде» — «Шэмрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа F 06 Октября 2022 года
    Мольде
  • Мольде
    •  Мольде 19:45 Шэмрок Роверс Шэмрок Роверс
  • Дублин
    •

    «Мольде»

    Неудачный старт в основной сетке Лиги конференций. Речь о норвежском клубе «Мольде». В двух играх скандинавы потерпели 1 поражение и 1 матч завершили вничью. Пока без побед.

    Единственный бал «Мольде» заработал в матче против бельгийского «Гента». Домашняя игра завершилась вничью — 0:0.

    Потом последовало поражение от шведского «Юргордена». Оба клуба во 2-м туре еврокубка устроили голепад. Встреча завершилась со счётом 2:3 не в пользу футболистов «Мольде».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Обладатель Кубка Норвегии в ЛК пока делит 3 место с ирландским коллективом «Шэмрок Роверс».

    В норвежском первенстве«Мольде» уверенно движется к титулу чемпиона. В 24-м туре MFK с минимальным счётом переиграл «Тромсё» (1:0) — игра прошла на выезде.

    Игроки «Мольде» продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая на 15 очков ближейшего преследователя и действующего чемпиона — «Будё-Глимт».

    «Шэмрок Роверс»

    Старт ирландцев в еврокубке также можно назвать неудачным. «Шэмрок Роверс» добился аналогичного результата, как и «Мольде».

    В стартовой игре Лиги конференций «Шэмрок Роверс» разошёлся миром со шведским «Юргорденом» (0:0).

  • Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны»
  • Ибрагимович, Коутиньо, Пети и еще 12 игроков, которые стали для «Барсы» обузой
  • Вчера

    • Но во 2-м туре у ирландцев последовало поражение от бельгийского «Гента» (0:3). Так что в Лиге конференций «Шэмрок Роверс» ещё не познал радости забитого гола.

    «Шэмрок Роверс» отстаивает титул чемпиона Ирландии — успешно. Коллектив — лидер внутреннего первенства. «Обручи» опережают основного конкурента «Дерри Сити» на 5 очков. В субботу, 1 октября «Шэмрок Роверс» в чемпионате переиграл «Слайго Роверс» со счётом 3:1.

    Прогноз и ставка

    Не верят букмекеры в успех ирландцев в этом поединке. Явный фаворит для них клуб из Норвегии.

    На победу «Мольде» можно поставить за 1.27, ничью оценивают в 5.60. А победу «Шэмрок Роверс» можно взять за 10.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Мольде», конечно же фаворит пары и скорее всего одержит победу.

    «Шэмрок Роверс» наверняка потеряет очки в матче. Но если клуб из Ирландии и проиграет, то с небольшим перевесом.

    Наши прогноз и ставка — фора «Шэмрок Роверс» + 1.5 мяча с коэффициентом 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Жувентуде — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан Чжичжэнь — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Шаповалов — Джонсон
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чилич — Отте
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Гоффен — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Гарин — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Циципас — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Мольде» — «Шэмрок Роверс»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву аутсайдеров?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры