В четверг, 6 октября «Мольде» сыграет дома против «Шэмрок Роверс» в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча в квартете F начнётся в 19:45 (мск). «Мольде» — «Шэмрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мольде»

Неудачный старт в основной сетке Лиги конференций. Речь о норвежском клубе «Мольде». В двух играх скандинавы потерпели 1 поражение и 1 матч завершили вничью. Пока без побед.

Единственный бал «Мольде» заработал в матче против бельгийского «Гента». Домашняя игра завершилась вничью — 0:0.

Потом последовало поражение от шведского «Юргордена». Оба клуба во 2-м туре еврокубка устроили голепад. Встреча завершилась со счётом 2:3 не в пользу футболистов «Мольде».

Все прогнозы на Лигу конференций

Обладатель Кубка Норвегии в ЛК пока делит 3 место с ирландским коллективом «Шэмрок Роверс».

В норвежском первенстве«Мольде» уверенно движется к титулу чемпиона. В 24-м туре MFK с минимальным счётом переиграл «Тромсё» (1:0) — игра прошла на выезде.

Игроки «Мольде» продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая на 15 очков ближейшего преследователя и действующего чемпиона — «Будё-Глимт».

«Шэмрок Роверс»

Старт ирландцев в еврокубке также можно назвать неудачным. «Шэмрок Роверс» добился аналогичного результата, как и «Мольде».

В стартовой игре Лиги конференций «Шэмрок Роверс» разошёлся миром со шведским «Юргорденом» (0:0).

Но во 2-м туре у ирландцев последовало поражение от бельгийского «Гента» (0:3). Так что в Лиге конференций «Шэмрок Роверс» ещё не познал радости забитого гола.

«Шэмрок Роверс» отстаивает титул чемпиона Ирландии — успешно. Коллектив — лидер внутреннего первенства. «Обручи» опережают основного конкурента «Дерри Сити» на 5 очков. В субботу, 1 октября «Шэмрок Роверс» в чемпионате переиграл «Слайго Роверс» со счётом 3:1.

Прогноз и ставка

Не верят букмекеры в успех ирландцев в этом поединке. Явный фаворит для них клуб из Норвегии.

На победу «Мольде» можно поставить за 1.27, ничью оценивают в 5.60. А победу «Шэмрок Роверс» можно взять за 10.00.

«Мольде», конечно же фаворит пары и скорее всего одержит победу.

«Шэмрок Роверс» наверняка потеряет очки в матче. Но если клуб из Ирландии и проиграет, то с небольшим перевесом.

Наши прогноз и ставка — фора «Шэмрок Роверс» + 1.5 мяча с коэффициентом 2.02.