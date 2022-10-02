«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 16:00 мск. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы пока далека от своего идеала. Между тем, в 7 матчах АПЛ набрано 17 очков.

В предыдущем туре «Манчестер Сити» также добыл три очка. На выезде был разгромлен «Вулверхэмптон» (0:3).

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 1X2Новым игрокам 1.355.607.70Фрибет$40

А вот в кадровом плане у команды имеются проблемы. Точно не сыграет дисквалифицированный защитник Бенджамин Менди.

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«Манчестер Сити» в последнее время успешно играет против земляков. Из пяти последних поединков выиграно три.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» пока находятся на 5 месте. Причем команда забивает крайне натужно — всего 8 голов в 6 матчах.

В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» добыл три очка. Дома была обыгран принципиальный соперник «Арсенал» (3:1).

Правда, после того команда Эрика тен Хага провела еще два матча в Лиге Европы. И если «Реал Сосьедаду» манкунианцы минимально уступили, то с «Шерифом» справиться смогли (0:2).

В этом поединке «Манчестер Юнайтед» явно намеревается прервать неудачную серию матчей с «Манчестер Сити». Пора бы прибавлять и Криштиану Роналду!

Ставка

На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.75, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 7.50.

«Манчестер Сити» наверняка будет активно атаковать. «Манчестер Юнайтед» постарается дать бой землякам .

Дерби всегда отличаются непредсказуемостью, и выстрелить может кто угодно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.