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    Манчестерское дерби завершится паритетом

    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Дерзкая ставка за 5.75 на матч АПЛ 2 октября 2022 года

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    Криштиану Роналду
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 16:00 мск. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Октября 2022 года

    «Манчестер Сити»

    Команда Хосепа Гвардиолы пока далека от своего идеала. Между тем, в 7 матчах АПЛ набрано 17 очков.

    В предыдущем туре «Манчестер Сити» также добыл три очка. На выезде был разгромлен «Вулверхэмптон» (0:3).

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед

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    А вот в кадровом плане у команды имеются проблемы. Точно не сыграет дисквалифицированный защитник Бенджамин Менди.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Манчестер Сити» в последнее время успешно играет против земляков. Из пяти последних поединков выиграно три.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» пока находятся на 5 месте. Причем команда забивает крайне натужно — всего 8 голов в 6 матчах.

    В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» добыл три очка. Дома была обыгран принципиальный соперник «Арсенал» (3:1).

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    • Правда, после того команда Эрика тен Хага провела еще два матча в Лиге Европы. И если «Реал Сосьедаду» манкунианцы минимально уступили, то с «Шерифом» справиться смогли (0:2).

    В этом поединке «Манчестер Юнайтед» явно намеревается прервать неудачную серию матчей с «Манчестер Сити». Пора бы прибавлять и Криштиану Роналду!

    Ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.75, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 7.50.

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    «Манчестер Сити» наверняка будет активно атаковать. «Манчестер Юнайтед» постарается дать бой землякам.

    Дерби всегда отличаются непредсказуемостью, и выстрелить может кто угодно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (5.75), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на футбол. Манчестерское дерби завершится паритетом
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