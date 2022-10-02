«Манчестер Сити»
Команда Хосепа Гвардиолы пока далека от своего идеала. Между тем, в 7 матчах АПЛ набрано 17 очков.
В предыдущем туре «Манчестер Сити» также добыл три очка. На выезде был разгромлен «Вулверхэмптон» (0:3).
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
А вот в кадровом плане у команды имеются проблемы. Точно не сыграет дисквалифицированный защитник Бенджамин Менди.
«Манчестер Сити» в последнее время успешно играет против земляков. Из пяти последних поединков выиграно три.
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» пока находятся на 5 месте. Причем команда забивает крайне натужно — всего 8 голов в 6 матчах.
В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» добыл три очка. Дома была обыгран принципиальный соперник «Арсенал» (3:1).
Правда, после того команда Эрика тен Хага провела еще два матча в Лиге Европы. И если «Реал Сосьедаду» манкунианцы минимально уступили, то с «Шерифом» справиться смогли (0:2).
В этом поединке «Манчестер Юнайтед» явно намеревается прервать неудачную серию матчей с «Манчестер Сити». Пора бы прибавлять и Криштиану Роналду!
Ставка
На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.33, ничью букмекеры предлагают взять за 5.75, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 7.50.
«Манчестер Сити» наверняка будет активно атаковать. «Манчестер Юнайтед»
Дерби всегда отличаются непредсказуемостью, и выстрелить может кто угодно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.