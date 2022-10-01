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    «Боруссия Д» вернет себе лидерство в Бундеслиге

    «Кёльн» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, чемпионат Германии, 1 октября 2022 года

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    Джуд Беллингем
    «Кёльн» на своем поле сыграет против дортмундской «Боруссии» в рамках 8-го тура Бундеслиги. Матч состоится 1 октября, начало — 16:30 (мск). «Кёльн» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Октября 2022 года
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    «Кёльн»

    «Козлы» после 7-ми сыгранных матчей расположились в середине турнирной таблицы чемпионата Германии на 9-м месте набрав при этом 10 очков. Команда забила соперникам 11 голов, а в свои ворота пропустила — 8.

    В последних турах нынешнего розыгрыша «Кёльн» лишь в одном матче потерпел поражение, один тур назад, с нынешним лидером турнирной таблицы берлинским «Унионом», который смог их обыграть с минимальным счетом 0:1.

    Коэффициенты матча Кёльн — Боруссия Д

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    А в последнем туре Бундеслиги «Кельн» ездил в гости к «Бохуму» и обменявшись голами команды разошлись ничьей со счетом 1:1. А в предыдущем выездном матче «козлы» одержали уверенную победу над «Вольфсбургом» со счетом 2:4.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В групповом этапе Лиги Конференций «Кёльн» сначала разошелся миром с французской «Ниццей» со счетом 1:1, а после этого одержал победу над «Словацко», уверенно обыграв соперника — 4:2.

    «Боруссия» Д

    «Черно-желтые» показали результаты получше и в данный момент занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 15 очков. Этот коллектив забивал 9 раз, а пропускал — 7.

    В Бундеслиге дортмундская «Боруссия» в последних матчах лишь в одном поединке потеряла очки и произошло это в противостоянии с «РБ Лейпцигом», которому «черно-желтые» разгромно проиграли на их поле со счетом 3:0.

    А в остальных встречах «Боруссия Д» одержала три минимальные победы над такими соперниками как «Герта», «Хоффенхайм» и «Шальке» завершив все матчи с одинаковым счетом — 1:0.

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  • Вчера

    • В групповом этапе Лиги Чемпионов «Боруссия» начала с победы над «Копенгагеном», которого разгромила со счетом 3:0, а после этого проиграла английскому «Манчестер Сити» на выезде со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Кёльна» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают взять за 3.98, а победу «Боруссии Д» — за 2.09.

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    Прогноз — «Кельн» хоть и показывает неплохие результаты в некоторых матчах, но встречаясь с более сильными соперниками — теряет очки. «Боруссия» очень замотивирована и точно захочет вернуть лидерство в турнирной таблице, поэтому обыграет соперника и заберет важные 3 очка.

    Ставка — Победа дортмундской «Боруссии» за 2.09.

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    «Кёльн» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. «Боруссия Д» вернет себе лидерство в Бундеслиге
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