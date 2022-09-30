«Верес» сыграет на своем поле с «Рухом» в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 13:00 мск. «Верес» — «Рух»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верес»

«Верес» в нынешнем сезоне смотрится весьма симпатично. Нынешнее 5 место можно назвать позитивным результатом.

Правда, с реализацией дела у команды обстоят не столь ярко. В 4 матчах ровенчане забили 4 гола.

В минувшем туре команда добыла важнейшую викторию. На выезде минимально был обыгран «Кривбасс».

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«Верес» исторически сложно играет с «Рухом». Из трех официальных поединков команда проиграла дважды.

«Рух»

Эта команда набирает очки с заметной натугой. В четырех турах «Рух» разжился лишь тремя очками.

Зато в минувшем туре львовяне добыли первую победу в чемпионате. «Заря» была обыграна со счетом 3:1.

Интересно, что все три мяча на счету Таллеса. Бразилец стал первым автором хет-трика в нынешнем сезоне УПЛ.

В этом поединке «Рух» наверняка будет пробовать добыть очки. Нужно срочно выбираться из нижней части турнирной таблицы.

Прогноз и ставка

На победу «Вереса» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Руха» — за 2.60.

«Верес» слабоват в плане реализации . «Рух» лишь в минувшем туре добыл первую викторию.

Обеим командам голы даются слишком натужно. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.29.