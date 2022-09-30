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    Забить получится не у всех

    «Верес» — «Рух». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, УПЛ, 30 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Верес» — «Рух»
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    Леонид Кучук
    «Верес» сыграет на своем поле с «Рухом» в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 13:00 мск. «Верес» — «Рух»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 30 Сентября 2022 года
    Верес
  • Ровно
    •  Верес 13:00 Рух В Рух В
  • Винники
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    «Верес»

    «Верес» в нынешнем сезоне смотрится весьма симпатично. Нынешнее 5 место можно назвать позитивным результатом.

    Правда, с реализацией дела у команды обстоят не столь ярко. В 4 матчах ровенчане забили 4 гола.

    В минувшем туре команда добыла важнейшую викторию. На выезде минимально был обыгран «Кривбасс».

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    «Верес» исторически сложно играет с «Рухом». Из трех официальных поединков команда проиграла дважды.

    «Рух»

    Эта команда набирает очки с заметной натугой. В четырех турах «Рух» разжился лишь тремя очками.

    Зато в минувшем туре львовяне добыли первую победу в чемпионате. «Заря» была обыграна со счетом 3:1.

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    • Интересно, что все три мяча на счету Таллеса. Бразилец стал первым автором хет-трика в нынешнем сезоне УПЛ.

    В этом поединке «Рух» наверняка будет пробовать добыть очки. Нужно срочно выбираться из нижней части турнирной таблицы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вереса» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Руха» — за 2.60.

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    «Верес» слабоват в плане реализации. «Рух» лишь в минувшем туре добыл первую викторию.

    Обеим командам голы даются слишком натужно. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.29.

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    «Верес» — «Рух»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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