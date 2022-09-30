«Верес»
«Верес» в нынешнем сезоне смотрится весьма симпатично. Нынешнее 5 место можно назвать позитивным результатом.
Правда, с реализацией дела у команды обстоят не столь ярко. В 4 матчах ровенчане забили 4 гола.
В минувшем туре команда добыла важнейшую викторию. На выезде минимально был обыгран «Кривбасс».
«Верес» исторически сложно играет с «Рухом». Из трех официальных поединков команда проиграла дважды.
«Рух»
Эта команда набирает очки с заметной натугой. В четырех турах «Рух» разжился лишь тремя очками.
Зато в минувшем туре львовяне добыли первую победу в чемпионате. «Заря» была обыграна со счетом 3:1.
Интересно, что все три мяча на счету Таллеса. Бразилец стал первым автором хет-трика в нынешнем сезоне УПЛ.
В этом поединке «Рух» наверняка будет пробовать добыть очки. Нужно срочно выбираться из нижней части турнирной таблицы.
Прогноз и ставка
На победу «Вереса» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.54, а победу «Руха» — за 2.60.
«Верес»
Обеим командам голы даются слишком натужно. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.29.