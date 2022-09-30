«Тенерифе»
Островитяне начали чемпионат не столь успешно. В 7 турах команда набрала всего лишь 8 очков.
«Тенерифе» все еще надеется на подъем в первую шестерку. Отставание до нее составляет всего 3 очка.
Коэффициенты матча Тенерифе — Спортинг Хихон
В минувшем туре «Тенерифе» смог добыть один балл. На выезде команда сыграла вничью с «Понферрадиной» (2:2).
«Тенерифе» исторически успешно играет с хихонцами. Из пяти последних матчах островитяне выиграли трижды.
«Спортинг» Хихон
«Спортинг» Хихон мечтает о выходе в Примеру. Команда Абелардо пока находится на 6 месте в таблице.
Причем отставание от дуэта лидеров составляет всего 4 очка. Да и 10 мячей в 7 матчах — неплохой, по меркам Сегунды, показатель.
Минувший тур получился для команды успешным. Дома хихонцы оставили ни с чем «Ибицу» (2:1).
В этом поединке «Спортинг» Хихон наверняка будет действовать первым номером. Гости постараются подняться ближе к дуэту лидеров.
Прогноз и ставка
На победу «Тенерифе» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Спортинга» Хихон — за 3.50.
«Тенерифе»
«Спортинг» Хихон не столь стабилен в плане игры и результатов.
Островитяне традиционно успешно играют со «Спортингом». Наши прогноз и ставка — Победа «Тенерифе» с коэффициентом 2.25.