«Тенерифе» сыграет на своем поле со «Спортингом» Хихон в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Тенерифе» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

Островитяне начали чемпионат не столь успешно. В 7 турах команда набрала всего лишь 8 очков.

«Тенерифе» все еще надеется на подъем в первую шестерку. Отставание до нее составляет всего 3 очка.

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В минувшем туре «Тенерифе» смог добыть один балл. На выезде команда сыграла вничью с «Понферрадиной» (2:2).

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«Тенерифе» исторически успешно играет с хихонцами. Из пяти последних матчах островитяне выиграли трижды.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» Хихон мечтает о выходе в Примеру. Команда Абелардо пока находится на 6 месте в таблице.

Причем отставание от дуэта лидеров составляет всего 4 очка. Да и 10 мячей в 7 матчах — неплохой, по меркам Сегунды, показатель.

Минувший тур получился для команды успешным. Дома хихонцы оставили ни с чем «Ибицу» (2:1).

В этом поединке «Спортинг» Хихон наверняка будет действовать первым номером. Гости постараются подняться ближе к дуэту лидеров.

Прогноз и ставка

На победу «Тенерифе» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Спортинга» Хихон — за 3.50.

«Тенерифе» намеревается подняться в первую шестерку .

«Спортинг» Хихон не столь стабилен в плане игры и результатов.

Островитяне традиционно успешно играют со «Спортингом». Наши прогноз и ставка — Победа «Тенерифе» с коэффициентом 2.25.