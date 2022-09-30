ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Сочи» Справились без Карраскаля. Владимир Федотов снова победил свою бывшую команду Маккензи ДернАлексей Олейник готов крушить Илира Латифи, Маккензи Дерн подерется с Янь Сяонань. Анонс карда UFC Vegas 61 Холанд — новая суперзвезда АПЛПочему АПЛ успешна не только из-за звезд и конкуренции
  • 22:09
    • ЦСКА обыграл «Сочи» в матче Кубка России
  • 21:58
    • Гол и ассист Кордобы принес «Краснодару» победу над «Пари НН»
  • 19:41
    • «Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в Кубке России
  • 19:22
    • «Локомотив» разгромил «Химки», Педриньо оформил покер
  • 17:01
    • «Урал» выиграл у «Торпедо» благодаря голу на первой минуте матча
  • 16:04
    • Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира в Тель-Авиве
  • 15:56
    • Динияр Билялетдинов получил повестку
    Все новости спорта

    Команду Абелардо ждет разочарование

    «Тенерифе» — «Спортинг» Хихон. Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Сегунда, 30 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сегунду Прогнозы на Тенерифе Прогнозы на Спортинг Хихон
    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — «Спортинг» Хихон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Абелардо
    «Тенерифе» сыграет на своем поле со «Спортингом» Хихон в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Тенерифе» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 30 Сентября 2022 года
    Тенерифе
  • Испания. Сегунда
    •  Тенерифе 22:00 Спортинг Хихон Спортинг Хихон
  • Хихон
    •

    «Тенерифе»

    Островитяне начали чемпионат не столь успешно. В 7 турах команда набрала всего лишь 8 очков.

    «Тенерифе» все еще надеется на подъем в первую шестерку. Отставание до нее составляет всего 3 очка.

    Коэффициенты матча Тенерифе — Спортинг Хихон

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.053.60Фрибет$40
    •

    В минувшем туре «Тенерифе» смог добыть один балл. На выезде команда сыграла вничью с «Понферрадиной» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    «Тенерифе» исторически успешно играет с хихонцами. Из пяти последних матчах островитяне выиграли трижды.

    «Спортинг» Хихон

    «Спортинг» Хихон мечтает о выходе в Примеру. Команда Абелардо пока находится на 6 месте в таблице.

    Причем отставание от дуэта лидеров составляет всего 4 очка. Да и 10 мячей в 7 матчах — неплохой, по меркам Сегунды, показатель.

  • Почему АПЛ успешна не только из-за звезд и конкуренции
  • В чем секрет популярности английской Премьер-лиги?
  • 27/09/2022

    • Минувший тур получился для команды успешным. Дома хихонцы оставили ни с чем «Ибицу» (2:1).

    В этом поединке «Спортинг» Хихон наверняка будет действовать первым номером. Гости постараются подняться ближе к дуэту лидеров.

    Прогноз и ставка

    На победу «Тенерифе» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.10, а победу «Спортинга» Хихон — за 3.50.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Тенерифе» намеревается подняться в первую шестерку.

    «Спортинг» Хихон не столь стабилен в плане игры и результатов.

    Островитяне традиционно успешно играют со «Спортингом». Наши прогноз и ставка — Победа «Тенерифе» с коэффициентом 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Форталеза — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коринтианс — Атлетико Гойяненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Патронато — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Кильмес
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Руд — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бруксби — Квон Сун Ву
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Боргиш
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Чэнду
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Далянь Ифан — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ухань Цзалл — Шицзячжуан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тенерифе» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на футбол. Команду Абелардо ждет разочарование
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры